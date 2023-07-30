В США назвали одну из основных улик против Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп может столкнуться с серьезными последствиями из-за долгого хранения им секретных документов. Это станет одной из ключевых улик, которые могут быть использованы против него, заявил экс-агент ФБР Питер Страк, известный своим расследованием дела об электронных письмах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. По словам Страка, добровольный возврат документов не поможет Трампу доказать свою невиновность, так как у правительства имеется достаточно других улик.

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их… даже тем, у кого не было на это доступа… Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде», — подчеркнул Страк.

Ранее бывшему президенту предъявили два новых обвинения. Они связаны с уничтожением видеозаписей с камер видеонаблюдения в его личном поместье в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Также Трампа обвинили в “умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США”.

Трамп считает судебное разбирательство против него попыткой помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах.