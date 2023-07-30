Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из состава МВФ

Согласно отзыву правительства, “одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, пуле условных валютных резервов стран БРИКС”.

В документе также подчеркивается, что МВФ и Группа Всемирного банка играют ключевую роль в межгосударственном взаимодействии и развитии экспертного потенциала для России, а также обеспечивают возможность участвовать в глобальной повестке международного развития.

Законопроект, предложенный фракцией КПРФ, был внесен в Госдуму 25 июля. Его целью является признание утратившим силу постановления Верховного совета РФ о вступлении страны в МВФ, а также денонсирование протокола о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития, подписанного в Вашингтоне в 1992 году. Однако инициатива не получила поддержки со стороны правительства.