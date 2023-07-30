 

“Уже ноги вывернуты”: осмотревший Волочкову врач вынес вердикт

30.07.2023, 13:00, Новости дня
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Растянуть мышцы таза и посидеть на шпагате — любимое занятие скандальной блондинки, если не считать отдыха на Мальдивах и банных процедур. Ежедневная работа над собой стала обязательным пунктом в жизни балерины. Однако пришли неутешительные новости: по мнению терапевта и геронтолога, Анастасия Волочкова может заработать серьезное заболевание.

Врач Юрий Серебрянский осмотрел звезду визуально и вынес вердикт относительно ее будущего. “У нее уже ноги вывернуты наизнанку”, — посетовал специалист в беседе с журналистами.

Медик предупредил, что с возрастом Анастасия Волочкова, вероятно, будет расплачиваться за чрезмерные нагрузки на ноги. Эксперт спрогнозировал артроз голеностопных и коленных суставов. Это сложное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань и разрастается костная.

Сможет ли звезда уберечься от такого диагноза, покажет время. Возможно, она еще успеет найти баланс в тренировках или сделать их более щадящими.

Несмотря на замечание врача, балерина своих ног совершенно не стесняется. Анастасия Волочкова регулярно демонстрирует на камеру подтянутые конечности, считая, что это красиво.


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