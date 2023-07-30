 

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдут “Спортивные выходные”

30.07.2023, 13:00, Новости дня
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Записаться на занятие по йоге можно 1 августа на сайте проекта. Там же доступна подробная информация о мероприятиях.

В летнем сезоне занятия проекта “Спортивные выходные” проходят на 26 площадках – на территории кластера “Остров мечты”, в инновационном центре “Сколково”, крыше Южного речного вокзала и других популярных местах Москвы.

Для любителей домашних тренировок на канале проекта в 7 утра по будням будут проходить зарядки. Также пользователи смогут присоединиться к мастер-классам по различным видам спорта. Эфиры можно посмотреть в записи.

В “Спортивных выходных” участвуют более 100 сотрудников офисов “Мои документы”. Они помогают зарегистрироваться на тренировки, рассказывают о площадках и напоминают о предстоящих занятиях.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Вход свободный.


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