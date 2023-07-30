Немецкие правые ставят вопрос о выходе Германии из ЕС перед выборами в Европарламент

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на съезде определилась с главой списка на выборы в Европейский парламент. Frankfurter Allgemeine в это связи отмечает, что партийный форум отметился многочисленными радикальными заявлениями, в частности, некоторые кандидаты потребовали выхода страны из ЕС. Представители старых консервативных партий считают, что такие заявления вредят интересам Германии, и обвиняют АдГ в экстремизме.



AP

«Альтернатива для Германии» определилась на съезде с главными кандидатами на выборы в Европарламент, которые должны пройти летом следующего года. Партийный список возглавит Максимилиан Кра, уже сейчас представляющий партию в Брюсселе. Вторым номером пойдёт депутат Бундестага — Петр Быстрон, а тройку лидеров замыкает Рене Ауст, депутат парламента федеральной земли Тюрингия. Frankfurter Allgemeine, комментируя первые два дня съезда, пишет, что он отличался от других «правонационалистическими лозунгами и фантазиями о выходе Германии из ЕС».

«Немедленный выход Германии из Евросоюза» потребовала, например, Кристин Андерсон, получившая четвёртое место в списке. Она получила согласие 83,8% делегатов и не имела соперников за своё место в списке. Сходными радикальными заявлениями отметился и Александер Юнгблют, который после избрания на пятое место прокричал лозунг «Сначала Германия!» и радикально выступил против продолжения в стране и Европе политики мультикультурализма.

Frankfurter Allgemeine отмечает, что формирование предвыборного списка «Альтернативы для Германии» проходит небыстро. Для того, что выбрать кандидатов для 4-го и 5-го мест, партии потребовалось 5 часов. Первые четыре выдвиженца не смогли получить необходимое большинство. Газета отмечает, что члены партии, которые уже сейчас представляют её в Европарламенте, имеют трудности с переизбранием. Только Кра и Андерсон, уже сейчас заседающие в Брюсселе, смогли переизбраться, четыре других депутата пока не получили мест в списке.

Всего партия планирует включить в список 30 кандидатов. Съезд прервётся на 5 дней и продолжит работу в следующую пятницу. Также осталась не утверждённой и официальная предвыборная программа партии. Газета предполагает, что её обсуждение может состояться после завершения формирования списка выдвиженцев. У партии ещё есть для этого время до января 2024 года.

Прозвучавшие на съезде немецких правых заявления вызвали критику со стороны других партий. Особенно много реакций вызвала фраза главы тюрингского отделения «Альтернативы для Германии» — Бьорна Хёке, который на полях съезда сказал, что «этот ЕС должен умереть, чтобы настоящая Европа могла жить». Глава Баварии Маркус Зёдер отметил растущую радикализацию партии и написал в Twitter, что «АдГ хочет другую республику и Европу, в которой РФ будет доминировать». Его поддержал бывший кандидат в канцлеры от ХДС — Армин Лашет, заявивший о вреде немецким интересам со стороны «этих националистов и экстремистов».

—