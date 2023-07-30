 

Антон Силуанов: Российский лайнер МС-21 не хуже лучших западных аналогов

30.07.2023, 11:53, Разное
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Глава российского Минфина Антон Силуанов сравнил отечественный лайнер МС-21 с зарубежными аналогами и назвал его одним из самых современных. В ходе совещания о проектах в области гражданского авиастроения на Казанском авиационном заводе, где он вместе с генеральным директором государственной корпорации “Ростех” Сергеем Чемезовым ознакомился с самолетом, Силуанов отметил, что МС-21 обладает хорошей шумоизоляцией, комфортным салоном и эргономичными отечественными креслами, а также оснащен современной кабиной пилотов.

МС-21 стал первым магистральным самолетом, разработанным в РФ в постсоветский период, его вместимость в типовой конфигурации составляет от 163 до 211 пассажиров. Важно отметить, что самолет МС-21-300 с бортовым номером 73054 уже успешно выполнил рейс во время испытаний, приземлившись в московском аэропорту Внуково.

Антон Силуанов выразил надежду на то, что обновленная версия среднемагистрального лайнера Ту-214 также будет успешной на российском рынке. Недавно корпорация “Ростех” озвучила сроки поставок первых самолетов МС-21, что позволяет говорить о дальнейших перспективах развития отечественной авиационной индустрии.


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