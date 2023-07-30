Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА
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В ночь на 30 июля совершена атака украинских беспилотников на Москву. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен Сити, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В Минобороны заявили о пресечении террористической атаки. Один беспилотник уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны.
Два дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса Москва-Сити, уточнили в ведомстве.
В ночь на пятницу беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон сбили силы Министерства обороны.
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