 

Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА

30.07.2023, 11:40, Новости дня
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В ночь на 30 июля совершена атака украинских беспилотников на Москву. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен Сити, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В Минобороны заявили о пресечении террористической атаки. Один беспилотник уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны.

Два дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса Москва-Сити, уточнили в ведомстве.

В ночь на пятницу беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон сбили силы Министерства обороны.


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