 

Tело Ленина эксгумируют для опровержения слухов о его сифилисе

30.07.2023, 11:33, Разное
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Межведомственная комиссия министерства культуры и Российской академии наук приняла решение провести анализ сохранившихся частей тела Владимира Ленина.

Цель исследования – установить, болел ли создатель советского государства сифилисом, и уточнить реальные причины его смерти.

– Вот уже почти сто лет антисоветчики постоянного клевещут, что Владимир Ильич умер от сифилиса. Теперь мы сможем раз и навсегда поставить точку в этом споре – с научными фактами не поспоришь, тем более, мумия Ленина прекрасно сохранилась, – сообщила замминистра культуры Наталья Преподобная.

Тело вождя мирового пролетариата перевезут в Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН в середине августа, а вернуть в мавзолей его планируют в начале осени. В процедуре забора проб и их анализе примут участие ведущие отечественные венерологи, терапевты и химики. Результаты исследования будут опубликованы до конца 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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