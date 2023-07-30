 

Маск пообещал оставить штаб-квартиру бывшей соцсети Twitter в Сан-Франциско

30.07.2023, 10:32, Разное
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Глава социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что после проведения ребрендинга компания все равно останется в Сан-Франциско, несмотря на отток других организаций из города. «Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом», — написал Маск в своей публикации.

Ранее поступила информация о том, что власти Сан-Франциско начали расследование в связи с логотипом в виде буквы X на крыше офиса Twitter. Новая вывеска была установлена 28 июля в рамках ребрендинга Twitter в X. Однако власти города считают, что такая конструкция может представлять опасность для жителей. Перед установкой вывески компания должна была получить согласование от администрации города. Впоследствии стало известно, что Маск, владеющий микроблогом, не выполнил необходимые процедуры и не согласовал свои планы с городскими властями.


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