Китай и РФ готовят третье совместное военно-морское патрулирование в Тихом океане

Китай и РФ готовятся вскоре начать третье по счёту совместное военно-морское патрулирование, в ходе которого военные корабли обеих сторон зайдут в воды западной и северной частей Тихого океана. Об этом объявило Минобороны Китая после успешного завершения совместных учений «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море, пишет Global Times. Тем временем в Австралии продолжаются манёвры «Талисман Сабля — 2023» при участии 13 стран, включая США, Австралию и Японию, отмечается в статье.



AP

Китай и РФ вскоре проведут очередное совместное военно-морское патрулирование в водах западной и северной частей Тихого океана. Оно будет осуществлено в соответствии с ежегодным графиком сотрудничества между китайскими и российскими вооружёнными силами и «не направлено против какой-либо третьей стороны», говорится в распространённом в среду пресс-релизе Министерства национальной обороны Китая.

Это будет уже третья по счёту операция совместного военно-морского патрулирования двух стран, отмечает Global Times. Первое такое патрулирование состоялось в 2021 году, после совместных военно-морских учений «Море-2021». Тогда военно-морские силы Китая и РФ сформировали совместную флотилию и за семь дней пересекли Японское море, западную часть Тихого океана и Восточно-Китайское море, говорится в статье.

Ещё одна подобная совместная операция была реализована в 2022 году, после стратегических учений «Восток-2022» под руководством России. Тогда военные корабли двух стран в ходе совместного патрулирования достигли не только западной части Тихого океана, но и Берингова моря, пишет Global Times.

По мнению экспертов, во время нового патрулирования силы ВМФ РФ и Китая зайдут в воды западной и северной частей Тихого океана и вновь могут достичь Берингова моря, продемонстрировав свои возможности во время дальних переходов в открытом океане. Эта операция стартует вскоре после проведения совместных учений «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море, говорится в статье.

Россия и Китай успешно завершили свои четырёхдневные совместные учения в минувшее воскресенье, напоминает Global Times. Как сообщалось ранее, в ходе этих манёвров планировалось отработать взаимодействие в ходе общих операций, направленных на охрану стратегически важных морских путей от минных, воздушных и морских атак противника.

Для участия в совместных учениях китайская сторона направила эскадренные миноносцы с управляемыми ракетами типа 052D «Цицикар» и «Гуйян», фрегаты с управляемыми ракетами типа 054А «Цзаочжуан» и «Жичжао», а таже корабль комплексного снабжения типа 903 «Тайху». В свою очередь, со стороны РФ в них приняли участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и суда обеспечения.

Как ожидается, за этими манёврами вскоре последует совместное военно-морское и воздушное патрулирование. Оно может стартовать в Японском море, а затем корабли пройдут в Тихий океан и даже могут достичь Берингова моря, заявил в интервью Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

По мнению эксперта, это особенно важно на фоне проходящих в Австралии масштабных военных учений «Талисман Сабля — 2023» (Talisman Sabre 2023), в которых участвуют представители ВМФ из 13 стран, включая США, Австралию, Великобританию, Канаду и Японию. Как считает Сун, перед лицом таких угроз Китаю необходимо также продемонстрировать возможности своего флота в открытом океане.

По его словам, необходимо принять во внимание, что северная часть Тихого океана находится не так далеко от Китая. И новое совместное военно-морское патрулирование Китая и РФ призвано способствовать охране стратегически важных морских маршрутов, проходящих в том числе через Берингово море, заключил эксперт.

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