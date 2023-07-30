Экс-агент MI6 – американская военная мощь — всего лишь миф, разоблачённый во время конфликта на Украине

Бывший агент разведки MI6 в интервью Judging Freedom назвал действия США на Украине «провалом». По его мнению, нехватка боеприпасов связана с тем, что Запад вновь не подумал о последствиях и бросился в бой, вооружившись лишь своим энтузиазмом.

У Америки закончились артиллерийские снаряды для поставки на Украину, и адмирал Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, признаёт, что вместо них мы отправили кассетные боеприпасы.

ДЖОН КИРБИ, контр-адмирал ВМС США, представитель Совета национальной безопасности: В чём они (украинцы. — ИноТВ) действительно нуждаются больше всего, так это в артиллерии. Именно поэтому президент принял трудное решение предоставить кассетные боеприпасы в качестве временной меры, пока мы наращиваем нашу производственную мощь по выпуску обычных артиллерийских снарядов.

Является ли американская военная мощь, Аластер Крук, в значительной степени мифом, который теперь разоблачён?

АЛАСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-агент разведки MI6: Полностью разоблачён. Очень жестоко разоблачён на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля.

И то, что мы услышали о нехватке боеприпасов, показывает… Знаете, люди идут на это и не задумываются. Мы не продумываем следующий этап. Задавался ли кто-нибудь вопросом, что будет, если русские победят нас в конфликте на Украине? Каковы будут последствия для Запада? Я в этом сомневаюсь. Они просто берутся за дело с большим энтузиазмом и своей повесткой. А повестка — это всё: «О, мы же Запад, мы не можем проиграть».

Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.

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