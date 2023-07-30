ЦБ рекомендовал банкам распределять ипотечные долги между всеми жильцами новостроек

Центральный банк выступил с инициативой, призванной решить проблему избыточной долговой нагрузки на россиян.

Согласно данным финансового регулятора, общая задолженность россиян в последнее десятилетие сохраняет тенденцию к росту, достигнув отметки в 30 трлн рублей. При этом более половины займов граждан реализованы в ипотечных программах.

– С одной стороны, количество взысканий не растёт настолько стремительно, как долговые обязательства российских семей, но с другой, это всё является существенным препятствием для роста доходов населения, – уверена директор департамента ЦБ по связям с общественностью Марина Рыклина.

Эксперты полагают, что принцип распределения долгов между жителями, реализованный в сфере ЖКХ, поможет и с проблемой ипотечных займов. Речь идёт исключительно о новостройках, где все жилищные площади приобретены относительно недавно, обещает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

– Будет несправедливо распределять ипотеку между владельцами вторичного жилья. Поэтому когда мы говорим о новостройках, мы имеем в виду дома, которые сдали не ранее 2012 года, – подчеркнул он.

Социологи поддержали инициативу парламентария, добавив, что перераспределение чужих долгов за счёт россиян с более высоким уровнем доходов справедливо оценят в обществе.

Участие в программе Центробанка добровольное – о готовности реализовать идею заявили несколько крупнейших банков страны.

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