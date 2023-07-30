Владимир Путин выразил признательность СССР за развитие отношений с Африкой

На пресс-конференции, посвященной итогам саммита РФ – Африка, президент РФ Владимир Путин отметил значимость исторической помощи, которую Советский Союз оказывал африканским странам. Лидер страны подчеркнул, что эти действия заложили прочный фундамент для будущего сотрудничества между Россией и черным континентом.

Вспоминая времена СССР, когда некоторые считали, что помощь африканским странам была неоправданной, президент Путин выразил благодарность советским политикам, которые смогли наладить дружеские отношения со странами Африки и создать мощный задел прочности. Также он напомнил о значительном вкладе СССР в освобождение Африки, упомянув о влиянии “ведущего голоса и автомата Калашникова” на тот период.

Российский лидер подчеркнул, что страны Африки имеют огромные возможности развития, и они растут с каждым днем. Он также призвал к дальнейшему развитию партнерских отношений между Россией и африканскими государствами, с учетом исторического опыта и взаимного уважения.