Силуанов не исключает продления срока софинансирования долгосрочных сбережений

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о возможности возвращения к вопросу о продлении софинансирования долгосрочных сбережений, если это понадобится. На данный момент программа предусматривает подобные меры на протяжении периода с 2024 по 2026 годы.

«Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования. Надо сначала запустить ее, посмотреть, как она будет работать, а потом уже принимать решения», — отметил Силуанов в беседе с корреспондентами ТАСС, ответив на вопрос о возможности увеличения срока софинансирования до пяти лет.

Министр также напомнил, что программа предусматривает софинансирование накоплений в размере до 36 тысяч рублей в год, а также налоговые вычеты до 52 тысяч рублей в год.

Ранее в июле текущего года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан. Антон Силуанов отмечал, что она, с одной стороны, даст возможность гражданам получить дополнительный доход в будущем, а с другой стороны, предоставит новые источники внутреннего финансирования экономики.