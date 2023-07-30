Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак,

также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершает

рискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастье

само идет к нему в руки. У тувинского народа сложился похожий образ

литературного героя — Оскюс-оол, что в переводе означает

“парень-сирота”.

В Национальном музее Республики Тывы корреспондент

“Дни.ру” приобрел занятную книгу-перевертыш “Оскюс-оол и дочь

Курбусту-хана”. В ней представлена народная сказка сразу на двух языках с

красочными иллюстрациями Айланы Сат.

При желании текст произведения можно найти в Сети, чтобы

прочитать ребенку или ознакомиться самостоятельно. Взрослым эта история дает

пищу для ума и повод задуматься о насущном.

Главный герой в результате

волшебных приключений из голодного бродяги становится прославленным богачом,

который проживает долгую жизнь в изобилии с красавицей-женой.

Оскюс-оол так же, как и Иван-дурак, связывает жизнь с девушкой,

которая пребывала в нечеловеческом облике. Герой русских сказок влюбляется в

Царевну-лягушку, а тувинский литературный персонаж — в лебедушку. Это младшая дочь

владыки Верхнего мира, которая излучает свет солнца и луны.

“Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана” — народная

сказка о законах справедливости, о целеустремленности, добросердечии, чувстве

меры, честности в жизни мужчины. И, конечно же, роли женщины, которая

направляет своего избранника, умеет подбодрить, утешить и мотивировать на новые

свершения для их общего благополучия.