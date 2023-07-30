«Запасной выход» — почти треть израильтян хочет покинуть страну из-за политики властей

После одобрения парламентом судебной реформы почти треть жителей Израиля выразила желание эмигрировать, рассказывает France info. Адвокаты отмечают возросший спрос на ходатайства о получении иностранного гражданства, а соцсетях появляется всё больше групп по взаимопомощи в переезде.



AP

Тысячи жителей Израиля продолжают выходить на протесты после того, как правительство одобрило в понедельник спорный законопроект судебной реформы, предложенной премьер-министром, пишет France info. Согласно опросу, 28% израильтян планируют уехать из страны из-за беспокойства о текущей политике властей.

Среди протестующих в Тель-Авиве 27 июля была и Инбаль. Она и её семья считают, что решение по судебной реформе было принято слишком рано. «После того, как ночью мы увидели результаты (парламентских. — ИноТВ) выборов 1 ноября, моя семья приняла решение подать на загранпаспорта», — рассказала Инбаль французскому телеканалу. Она считает возможный переезд «запасным выходом» и опасается усиления авторитаризма, при котором Израиль становится всё менее светским государством. Текущее правительство стало самым религиозным в истории страны.

Чтобы подготовиться к отъезду, необходимо иметь на руках заграничный паспорт. Адвокат Йошуа Пекс, который специализируется на ходатайствах о получении гражданства, подтверждает возросший спрос на него в последние месяцы. Он отмечает, что после последних выборов всё больше людей начало изучать этот вопрос и подавать заявки. «Израиль — это страна иммигрантов, — напоминает адвокат. — Многие евреи приехали из Европы, поэтому многие заинтересованы (вернуться. — ИноТВ). Даже те, кто не имеет на это право, всё равно пробуют».

Управление по делам населения и миграции Израиля предполагает, что примерно у миллиона жителей страны есть загранпаспорт, однако не владеет статистикой по тому, сколько человек эмигрировало. В то же время в соцсетях такая тенденция очевидна: всё больше израильтян собираются в группы и помогают друг другу в подготовке к переезду.

Молодая сотрудница высокотехнологичной компании Офир не видит никакого возможного будущего в Израиле. В интервью французским журналистам она рассказала, что не так давно вышла замуж и вместе с супругом решила, что не намерена оставаться на родине. «Мы всё делали по правилам: ходили в школу, служили в армии, получили образование, нашли работу, подпитывали экономику, но правительство ставит нам палки в колёса, и мы хорошо понимаем, что так не пойдёт», — жалуется Офир. Ей и её мужу удалось получить европейский паспорт — как и множество израильтян, они выбрали Португалию.

Однако эмиграция некоторых профессионалов беспокоит властей гораздо больше, чем других, считает France info. После принятия первого закона по судебной реформе 3 тыс. врачей вступили в группу WhatsApp, где обсуждают возможности трудоустройства за границей. Глава Минздрава Израиля провёл срочное совещание, надеясь убедить их не уезжать.

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