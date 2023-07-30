ЮНЕСКО рекомендует полностью запретить использование смартфонов в школах

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупреждает, что согласно статистике чрезмерное увлечение мобильными телефонами негативно влияет на успеваемость школьников и на атмосферу в классе. В связи с этим в докладе ЮНЕСКО рекомендуется полностью запретить использование смартфонов в школах, чтобы улучшить учебные показатели и обеспечить детям эмоционально стабильную среду, пишет The Guardian.



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Существуют научно обоснованные доказательства того, что чрезмерное использование мобильных телефонов приводит к снижению успеваемости, а также негативно влияет на эмоциональную стабильность детей и подростков. Об этом говорится в докладе Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В связи с этим эксперты ООН призывают ввести глобальный запрет на использование смартфонов в школах, пишет The Guardian.

В докладе ЮНЕСКО под названием Global Education Monitor за 2023 год также отмечается, что было проведено довольно мало надёжных исследований, демонстрирующих, что цифровые технологии действительно приносят дополнительную пользу образовательному процессу. При этом большая часть подобных исследований была профинансирована частными образовательными компаниями, которые таким способом стремятся рекламировать и продавать собственные продукты в сфере цифрового обучения, предупреждают эксперты.

Растущее влияние этих компаний на государственную политику в области образования во всём мире является «причиной для беспокойства», говорится в докладе. Как поясняют эксперты ЮНЕСКО, призыв к запрету смартфонов связан с тем, что цифровые технологии в целом, включая системы с применением искусственного интеллекта, должны подчиняться образовательной концепции, в центре которой всегда находится человек как личность — и никогда не должны вытеснять личное общение учеников с учителями.

ЮНЕСКО также предостерегает политиков от бездумного внедрения цифровых технологий, отмечая, что положительное влияние новых концепций на результаты обучения и экономическую эффективность часто бывает переоценено и что-то новое не всегда автоматически оказывается лучшим. «Не все изменения представляют собой прогресс. И если что-то можно сделать, это вовсе не означает, что обязательно нужно это делать», — говорится в заключении экспертов.

В связи с тем, что процесс обучения всё больше переходит в онлайн-сферу, и особенно это касается высших учебных заведений, становится ещё важнее не пренебрегать «социальным аспектом» образования, когда студенты лично общаются с преподавателями. «Те, кто призывает к усиленной «индивидуализации», вероятно, упускают из виду саму суть образовательного процесса», — также подчёркивается в докладе ЮНЕСКО.

«Цифровая революция обладает неизмеримым потенциалом. Но точно так же, как её следует регулировать в нашем обществе, о чём уже не раз предупреждалось, такое же внимание необходимо уделить и тому, как всё это используется в образовании», — сказала в этой связи генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она пояснила, что использование любых новых технологий должно быть направлено на улучшение учебного процесса и на благо студентов и преподавателей, а не использоваться в ущерб им.

По мнению Азуле, правительства и администрации учебных заведений всегда должны ставить потребности учащихся на первое место и оказывать поддержку учителям. При этом важно помнить, что интернет не может полностью заменять живое человеческое общение, подчеркнула Азуле.

В докладе ЮНЕСКО также говорится, что правительствам всех странам необходимо убедиться, что у них есть чёткие цели и принципы образовательной политики, для того чтобы внедрение новых цифровых технологий в образовании было полезным. А также чтобы исключить любой возможный вред как для здоровья конкретных учащихся, так и в более широком смысле — с точки зрения защиты прав человека, включая неприкосновенность частной жизни или разжигание ненависти в соцсетях, поясняется в статье.

Эксперты ООН предупреждают, что чрезмерное или ненадлежащее использование учащимися различных современных технологий как в классе, так и дома, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки, способно отвлекать их от поставленных задач, а также мешать и даже оказывать негативное влияние на обучение. В докладе приводятся, в частности, данные крупномасштабных международных исследований, которые свидетельствуют, что чрезмерное использование цифровых технологий пагубно отражается на успеваемости учащихся.

Хотя внедрение новых технологий потенциально способно открыть дополнительные возможности для обучения миллионов людей, однако преимущества их использования распределяются неравномерно, подчёркивается в докладе: многие бедные люди во всём мире фактически оказываются лишены доступа к этим благам. ЮНЕСКО признаёт, что онлайн-обучение помогло поддерживать образовательный процесс дистанционно в период карантина. По оценкам экспертов, более миллиарда учащихся во всём мире перешли на онлайн-обучение во время пандемии COVID-19.

Однако миллионы более бедных студентов, не имеющих доступа к интернету, фактически остались при этом за бортом, подчёркивается в докладе. Проблема также заключается в том, что создание инфраструктуры для внедрения цифрового образовательного процесса обходится довольно дорого, при этом связанные с этим экологические издержки часто недооцениваются.

В то же время, по словам ЮНЕСКО, многие страны уже начинают осознавать важность того, что учащиеся должны быть на первом месте, когда речь заходит о цифровых технологиях. В качестве примера в докладе упоминается Китай, где были установлены ограничения на использование цифровых устройств в качестве инструментов обучения — не более 30% от всего учебного времени, при этом должны делаться регулярные перерывы, чтобы учащиеся могли отойти от экранов.

Основываясь на анализе около 200 образовательных систем по всему миру, эксперты ЮНЕСКО подсчитали, что в среднем каждая четвёртая страна уже запретила или ограничила использование смартфонов в школах. К ним относятся, в частности, Франция, которая ввела подобную политику в 2018 году, и Нидерланды, где ограничения вводятся с 2024 года, говорится в статье.

Объявляя об этих планах, министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф заявил: «Ученики должны иметь возможность концентрировать внимание, а также им должна быть обеспечена возможность хорошо учиться. Как показывают научные исследования, мобильные телефоны этому мешают. И мы должны защитить от них учащихся».

Между тем в Великобритании политика в отношении использования смартфонов в средних школах различается, поскольку это вправе решать директор конкретной школы, поясняет The Guardian. Чаще всего правила предусматривают, что телефоны должны быть выключены на территории школы и могут использоваться в классе только с разрешения учителя. Несанкционированное использование смартфонов или других цифровых устройств в школьных помещениях может привести к их конфискации и дополнительным санкциям.

Бывший министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон в 2021 году призвал к полному запрету мобильных телефонов в школах для борьбы с плохой дисциплиной. Однако британские профсоюзы в сфере образования назвали это попыткой «отвлечь внимание» и заявили, что в школах и так уже долгие годы используется политика по ограниченному использованию смартфонов, говорится в статье.

Аналогичной позиции придерживается и Джефф Бартон, генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Великобритании. По его словам, в большинстве британских школ уже действуют надёжные правила в отношении мобильных телефонов: обычно учащимся либо полностью запрещается использовать их в течение учебного дня, либо разрешается делать это только при определённых условиях. А призывы ввести полный запрет на использование мобильных телефонов в школьных помещениях, по мнению Бартона, могут вызвать опасения, например, у родителей, которым вдруг потребуется срочно связаться со своими детьми. Некоторые ученики также используют свои смартфоны для оплаты проезда до школы и обратно в общественном транспорте, пояснил он.

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