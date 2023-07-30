 

С чего начинается НАТО — Швеция намерена предоставить Пентагону свои авиабазы на севере страны

30.07.2023, 6:05, Новости дня
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Членство Швеции в НАТО может начаться с размещения американских военных подразделений на северных широтах скандинавского королевства, передаёт телеканал TV4. Начальник авиабазы F21 в городе Лулео Карл-Фредрик Эдстрём убеждён, что для укрепления противовоздушной обороны Северного Калотта требуется присутствие не только шведских военнослужащих.


AP

В июне американские бомбардировщики впервые приземлились на территории Швеции, на авиабазе F21 в Лулео. Теперь это демонстрация того, как может выглядеть членство скандинавской страны в НАТО.

Начальник авиабазы Карл-Фредрик Эдстрём рассказал журналистам телеканала TV4 о том, как американские военнослужащие оценили возможности F21 по временному размещению своих подразделений на северных широтах королевства. Эдстрём также отвечает за то, как шведская система противовоздушной обороны будет интегрирована в военный блок. Геостратегическое положение Швеции между двумя странами НАТО и относительно неблизкое расстояние от границы с Россией говорит в пользу подразделений Североатлантического альянса на севере.

«Мы будем усиленно работать в ближайшие несколько лет над созданием условий для того, чтобы иметь возможность временно размещать подразделения других стран на наших базах», — заявил Эдстрём в эфире телеканала TV4. По оценке шведского офицера, речь идёт о паре сотен человек и о восьми-десяти самолётах, причём число таких подразделений на территории Швеции может быть увеличено.

В минобороны североевропейского государства считают, что пока рано комментировать возможное размещение военных баз или штабов НАТО в Швеции, однако, по данным TV4, Эстерсунд и Лулео являются самыми подходящими городами для этих целей.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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