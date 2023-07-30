Второй день саммита — между Россией и Африкой уже подписано более 60 соглашений

«Это по-настоящему коммерческий форум», — заявляет специальный корреспондент France 24 из Санкт-Петербурга. Страны уже заключили 64 соглашения в различных сферах и не собираются останавливаться. Впереди — личные встречи Владимира Путина с участниками саммита и обсуждение других насущных проблем.

Второй день саммита. Конечно, стоит взглянуть на всё это со стороны. 50 тысяч тонн зерна для шести африканских стран будет недостаточно. На континенте сотни миллионов людей зависят от зерновых, и совершенно очевидно, что есть риск столкнуться не только с нехваткой запасов, но и с очень высокими ценами. Будет ли РФ прилагать дополнительные усилия? Посмотрим.

Но, честно говоря, форум, на котором я нахожусь, — это по-настоящему коммерческий форум, и вопрос зерна, вопрос продовольственной безопасности здесь вовсе не единственный. Огромное количество соглашений было подписано вчера и будет подписано сегодня, за вчерашний день я насчитала 64! Причём в самых разных областях: от атомной энергетики до гражданской авиации в Буркина-Фасо, от таможни в Эфиопии до Олимпийского комитета в Эсватини. Словом, сделки между Россией и Африкой заключаются абсолютно во всех сферах, и именно это действительно стало результатом саммита, а не только то, что было сказано в речи Владимира Путина вчера утром.

ВЕДУЩАЯ: Каролин, важно также то, о чём шепчутся в кулуарах, что говорится неофициально.

Разумеется, ведь впереди ещё все двусторонние встречи с семнадцатью главами африканских государств, которые, очевидно, принимаются лично Владимиром Путиным. Кроме того, на повестке дня, конечно же, проблема Нигера, как и вопрос о посредничестве африканских стран (в конфликте на Украине. — ИноТВ). Однако чувствуется, что ситуация становится всё более поляризованной. Сейчас здесь 17 глав государств, запечатлённые на фотографии с Владимиром Путиным, но затем будут и другие представители. Так что будет и «до» саммита, будет и «после». И главам африканских государств, придерживающихся нейтралитета, будет очень трудно продолжать демонстрировать этот нейтралитет. Имеется в виду, в частности, Сирил Рамафоса, который прибыл сюда с целью попытаться добиться прогресса в вопросе посредничества Африки, но которому, судя по всему, при Владимире Путине будет очень трудно подтвердить свою официальную позицию нейтралитета.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.

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