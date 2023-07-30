 

УН – глава музея голодомора подаёт в суд из-за травли за свою внешность

30.07.2023, 2:09, Новости дня
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Исполняющая обязанности генерального директора украинского Национального музея голодомора Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за оскорбления её чести и достоинства. Как передают «Украинские новости», пользователи в социальных сетях начали травить главу музея из-за её внешности.


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Исполняющая обязанности генерального директора украинского Национального музея голодомора, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за оскорбления её чести и достоинства, передают «Украинские новости».

«Готовлю официальное заявление. Иск будет обязательно. Этот вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история, и грустная — с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергаются очень много женщин на Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они женщины на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть поучительный кейс. Чтобы он никогда больше не повторился», — сказала Гасиджак.

Говоря о своих эмоциях в этой ситуации, Гасиджак добавила: «Это печальная история. Мы живем в XXI веке. Очень много усилий специалисты разных уровней прилагают к тому, чтобы общество наше немного изменилось. Чтобы мы перестали инаковость воспринимать как что-то плохое, неправильное и неудобное. Оказывается, работы впереди ещё очень много. У нас идёт война. С войны возвращаются защитницы и защитники без рук, без ног. Потом эти люди будут терпеть хейт? Потому что они некрасивы?»

Как напоминает издание, накануне пользователи в социальных сетях начали травить главу музея. Юрист Клим Братковский заявил, что Леся Гасиджак не может возглавлять музей голодомора из-за своей внешности.

На скандальную ситуацию отреагировал украинский уполномоченный по правам человека. Он осудил травлю Леси Гасиджак из-за её внешности. Дмитрий Лубинец отметил, что «профессиональные качества и способности» должны являться единственными критериями для оценки человека.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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