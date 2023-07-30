 

Japan Times – «очередной удар» — Япония запретит экспорт мощных автомобилей в Россию

30.07.2023, 2:08, Новости дня
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Япония решила с 9 августа запретить экспорт новых и подержанных автомобилей собственного производства с объёмом двигателя более 1900 куб. см в Россию, расширив таким образом санкции против страны, передаёт Japan Times. По задумке Токио, поскольку японские машины пользуются большой популярностью у россиян, новая ограничительная мера нанесёт РФ и её промышленности «очередной удар».


AP

Япония решила с 9 августа расширить запрет на экспорт новых и подержанных автомобилей в Россию в соответствии с антироссийскими санкциями, введёнными странами G7. По данным издания Japan Times, с апреля прошлого года Токио уже запретил поставки в Россию автомобилей премиум-класса стоимостью более 6 миллионов йен ($43 тыс). Новая ограничительная мера будет дополнительно распространяться на новые и подержанные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с объёмом двигателя более 1900 куб. см, электрические и гибридные транспортные средства, а также на шины для крупногабаритных транспортных средств.

Японские автомобили пользуются большим спросом в России, и поэтому Токио рассчитывает нанесети «очередной удар по Москве» на фоне продолжающегося украинского конфликта. Японский экспорт в Россию в 2022 году составил 603,9 миллиардов йен, что на 30% меньше, чем в предыдущем году. Легковые автомобили, большинство из которых были подержанными, составили более половины от всего объёма.

Власти страны включили в чёрный список товаров на экспорт в Россию около 750 наименований, в том числе железо и другие металлы, котлы и волокна, которые потенциально могут быть использованы для поддержания российской промышленности. По официальным данным, на недавно запрещённые товары приходится около 20% стоимости того, что было экспортировано в Россию в 2021 году.

Соединённые Штаты и европейские страны ужесточили запрет на экспорт автомобилей в Россию после того, как лидеры стран G7 договорились на майском саммите принять меры по ограничению экспорта всех товаров, которые могут помочь ей проводить специоперацию на Украине, завершает Japan Times.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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