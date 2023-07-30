Japan Times – «очередной удар» — Япония запретит экспорт мощных автомобилей в Россию

Япония решила с 9 августа запретить экспорт новых и подержанных автомобилей собственного производства с объёмом двигателя более 1900 куб. см в Россию, расширив таким образом санкции против страны, передаёт Japan Times. По задумке Токио, поскольку японские машины пользуются большой популярностью у россиян, новая ограничительная мера нанесёт РФ и её промышленности «очередной удар».



AP

Япония решила с 9 августа расширить запрет на экспорт новых и подержанных автомобилей в Россию в соответствии с антироссийскими санкциями, введёнными странами G7. По данным издания Japan Times, с апреля прошлого года Токио уже запретил поставки в Россию автомобилей премиум-класса стоимостью более 6 миллионов йен ($43 тыс). Новая ограничительная мера будет дополнительно распространяться на новые и подержанные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с объёмом двигателя более 1900 куб. см, электрические и гибридные транспортные средства, а также на шины для крупногабаритных транспортных средств.

Японские автомобили пользуются большим спросом в России, и поэтому Токио рассчитывает нанесети «очередной удар по Москве» на фоне продолжающегося украинского конфликта. Японский экспорт в Россию в 2022 году составил 603,9 миллиардов йен, что на 30% меньше, чем в предыдущем году. Легковые автомобили, большинство из которых были подержанными, составили более половины от всего объёма.

Власти страны включили в чёрный список товаров на экспорт в Россию около 750 наименований, в том числе железо и другие металлы, котлы и волокна, которые потенциально могут быть использованы для поддержания российской промышленности. По официальным данным, на недавно запрещённые товары приходится около 20% стоимости того, что было экспортировано в Россию в 2021 году.

Соединённые Штаты и европейские страны ужесточили запрет на экспорт автомобилей в Россию после того, как лидеры стран G7 договорились на майском саммите принять меры по ограничению экспорта всех товаров, которые могут помочь ей проводить специоперацию на Украине, завершает Japan Times.

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