Время честности, чистоты, прогрессивных и новаторских идей: Таро-прогноз на полнолуние в Водолее для каждого знак зодиака

Первого августа начнется новое полнолуние, которому будет покровительствовать знак Водолея. Это астрологическое событие будет сопровождаться паузами в разных жизненных сферах и духовным очищением. Астрологи составили Таро-прогноз, который поможет разобраться, чего ждать от полнолуния в Водолее.

Овен: четверка жезлов

Развивайте свои успехи и сильные стороны. Сосредоточьтесь на тех сферах, в которых вы максимально хороши. Усиливайте эти навыки, заставляйте себя работать усерднее и добиваться еще лучших результатов. Сейчас вы на стадии подъема и можете серьезно продвинуться в творческой и карьерной сфере.

Изучите свою следующую возможность продвижения по службе на работе и спросите себя, как вы можете стать лучшим лидером. Старайтесь не только ради себя, но и ради окружающих вас людей. Улучшая их жизнь, вы совершенствуетесь, становитесь силой добра.

Телец: шестерка мечей

Ваш главный шаг в это полнолуние к тому, чтобы стать лучшим человеком, – это отпустить негатив. Избавьтесь от того, что не работает, устарело, является мертвым грузом или просто не соответствует вашим представлениям о жизненных или профессиональных идеалах. Гоните от себя все, что причиняет дискомфорт.

Вредные привычки, ограничивающие убеждения в себе, разрушительные шаблоны, токсичные роли или отношения – отпустите все это, избавьтесь от ненужного груза. Будьте свободны от того, что тянет вас низ, будьте готовы к развитию и росту.

Близнецы: тройка кубков

Вы – яркий, забавный, жизнерадостный человек, которые заражает своим позитивом окружающих. Вы любите распространять свое хорошее настроение на других людей. Там, где вы, всегда царит теплая и доброжелательная атмосфера.

Тройка кубков призывает вас продолжать в том же духе и посылать во Вселенную еще больше позитива в это полнолуние. Проявляйте к людям внимание, инициируйте общение, приглашайте их на прогулки, устраивайте вечеринки. Чем больше людей будет вокруг вас, тем сильнее будет становиться ваша энергетика.

Рак: карта Мир

Аркан говорит о том, что вам необходимо принять участие в глобальном деле, направленным на благотворительность или какие-то иные хорошие дела. Делайте все возможное, чтобы изменить ситуацию вокруг себя к лучшему. Отдавая свои материальные и энергетические ресурсы тем, кто в этом нуждается, взамен вы получите еще больше.

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Вы обладаете огромным уровнем сопереживания и понимания, способны без особых усилий исцелять и утешать других. Сделайте какую-нибудь хорошую работу и передайте эту позитивную исцеляющую силу тем, кто, по вашему мнению, заслуживает вашего внимания. Вам от этого тоже станет хорошо.

Лев: Королева мечей

Поступайте по-своему, идите по собственному пути, который вы сами для себя наметили, не прося ни у кого разрешения. Даже если кому-то не по душе ваши действия, это не ваша проблема.

Живите так, как считаете нужным, и вскоре вы заметите, как ваша жизнь начнет налаживаться. Вы – прирожденный лидер, который при желании может исправить все ранее допущенные ошибки и наверстать упущенное.

Дева: Император

Император указывает, что в вашем царстве существует дисбаланс власти, токсичные отношения или нездоровая динамика, требующая пересмотра. Определите проблему и сделайте все возможное, чтобы избавиться от нее.

Вы должны не просто планировать, а принимать конкретные решительные меры по установлению равновесия в своей жизни. Вы достаточно проницательны и практичны, чтобы придумывать идеи и доводить их до конца. И люди, на которых вы сможете повлиять, будут бесконечно благодарны вам за позитивные перемены.

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Весы: Королева пентаклей

Возьмите под контроль свой материальный мир и практические потребности вашей семьи. Когда вы измените ситуацию в вашем домашнем хозяйстве, начнутся позитивные перемены и в других сферах вашей жизни, таких как здоровье, работа, творчество, дружба и так далее.

Подумайте над практичными идеями, которые могут улучшить и облегчить вашу рутинную повседневную жизнь, сделают ее немного счастливее. У вас наверняка есть отличные идеи, просто нужно выпустить их наружу. Постарайтесь найти первопричину своих проблем и смело приступайте к коррекции ситуации.

Скорпион: Паж мечей

Внесите ясность в текущие процессы, происходящие лома, на работе, дружеском кругу и других жизненных сферах. Постарайтесь проявить свой острый интеллект и объяснить людям суть происходящего, донести до них истину.

Вероятнее всего, вы видите и понимаете гораздо больше, чем окружающие. Их взор затуманен, и они нуждаются в вашем здравомыслии. Будьте решительными, напористыми и упрямыми. В то же время будьте позитивными и ободряющими. С вашей поддержкой близкие вам люди могут совершить гигантские скачки вперед, которые сделают их жизнь лучше.

Стрелец: Сила

Примите вызов и возьмитесь за дело, которое требует огромной самоотдачи, самоотверженной работы и энергетических затрат. Не недооценивайте себя – вы можете это сделать. Вы почувствуете себя просто потрясающе, когда преодолеете этот внутренний барьер и начнете действовать. Карта Силы показывает, что у вас есть все необходимые ресурсы. Просто поверьте в себя и начните это использовать.

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Человек растет только тогда, когда выходит из зоны комфорта и начинает пробовать что-то новое. Старайтесь изо всех сил, чтобы постоянно нагружать себя какими-то необычными делами. Это позволит всегда оставаться на высоте.

Козерог: десятка кубков

На данный момент вы нуждаетесь в правильной расстановке приоритетов, касающихся взаимоотношений с людьми. Вы должны осознать, что любовь и семья – это самое главное, а все остальное второстепенно и может подождать. Учитесь ставить на первое место себя и отстаивать личные границы, когда кто-то заставляет вас действовать против собственных интересов.

А еще вы должны научиться открываться людям. Поговорите с близкими о том, что вас беспокоит, с чем приходится бороться. Сделайте ваши самые близкие отношения местом мира и процветания, и сияние распространится и на вашу жизнь в целом. Наведите порядок дома и почувствуйте себя в достаточной безопасности, чтобы творить добро в других местах.

Водолей: шестерка жезлов

Что бы вы сейчас ни рассматривали как битву, препятствие или соревнование, знайте, что вы не можете потерпеть неудачу. Шестерка жезлов – это карта, которая приносит успех и процветание во всех ваших начинаниях. Поэтому в это полнолуние нужно сделать что-то действительно стоящее, серьезное, ответственное.

В идеале вы должны окунуться в ту сферу, в которой вы хороши, чтобы максимально задействовать свою силу и талант. Шестерка жезлов является гарантией победы, поэтому не тратьте это время на то, что вам дается слишком легко. В конце концов, простые дела – это просто неинтересно. Легкие победы – это путь к личностной деградации.

Рыбы: Туз кубков

В это полнолуние у вас может возникнуть гениальная идея, которая сделает лучше не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих. Скорее всего, это будет связано с работой или творчеством, но также не исключаются какие-то бытовые моменты.

Вы являетесь человеком с богатым воображением и тяготеете к искусству. Возможно, пришло время использовать свой талант, чтобы создать что-то значимое, что поднимет настроение и вдохновит других. Возможно, вам стоит поделиться своими инсайтами со всем миром. Возможно, вам стоит создать что-то красивое. Активируйте свое мощное воображение и креативность.