Блок на отношения и расцвет карьеры: что происходит в жизни Оксаны Акиньшиной

Личная жизнь Оксаны Акиньшиной до сих пор является поводом для обсуждений. Отношения с Сергеем Шнуровым, развод с Арчилом Геловани﻿, рождение детей, слухи о романе с Данилой Козловским — все это в свое время всполошило публику.

Что на самом деле происходит с артисткой сегодня и что ее ждет в будущем? На эти вопросы ответила нумеролог Фарида Красавкина.

“Помешает ли или не помешает карьере семейное счастье — громко сказано. Я бы не сказала, что у нее есть социальная задача или предназначение построить семью в нынешнем воплощении, конечно же нет. Практически 90% знаков в ее нумерологической карте указывают на развитие своей карьерной реализации. Это движение даже больше направлено в сторону власти, статуса, зарабатывания денег, признания в обществе. Есть знак, говорящий о том, что она может выйти через сферу творчества, ораторского искусства, артистизма, показать себя на сцене и сиять ярче солнца”, — рассказала специалист.

Красавкина отметила, что знак солнца говорит о проявлении своего “я” в качестве звезды. “Эта звезда — светило, которое освещает путь людям. Она готова сверкать на экранах — она своей стезе у нее из ближайших планов только карьера, поскольку определенные знаки говорят о том, что с 33 лет у нее идет энергетический спад в сторону отношений и у нее наблюдается кармическая проработка, так называемая “система одиночества”. Можно предположить, что когда-то она любила какого-то человека и столкнулась с предательством. Сейчас ее сердце закрыто, и актриса полностью погрузилась в карьеру. Она не думает о создании семьи, для нее это сложно. Определенный знак говорит о блоке в сфере отношений”, — убеждена она.

Нумеролог добавила, что этот знак действует в период с 33 до 42 лет, когда очень сложно выстроить долгосрочные отношения. “Любой знак можно проработать. Возможны натянутый отношения с братьями и сестрами, либо их нет вовсе, либо была какая-то потеря. Подобная разлука может ударить по ее карьере, вплоть до полного краха”, — отметила эксперт.

“На данный момент в плане карьеры все отлично, при этом личные взаимоотношения стоят под большим вопросом. Может быть, когда-то любовь и была, но все закончилось неоднозначно. Нужно открыть свое сердце, простить того человека, который обидел и выстроить новые отношения, разрушив воспоминания о старых. Это не касается детей, это касается личных отношений. Начиная с апреля 2023 года, ее ждут масштабные проекты, которые дадут максимальную реализацию. Откроются новые возможности. В целом для Акиньшиной это отличный год”, — резюмировала Красавкина.