WION – у многих стран мира есть веские причины попытаться снизить свою зависимость от доллара

По данным Международного валютного фонда, почти 60 процентов всех международных валютных резервов хранятся в активах, номинированных в американских долларах. Однако похоже, что теперь многие страны мира намерены расстаться с долларом. Новый репортаж WION проливает свет на основные причины того, почему эта тенденция становится всё более актуальной.

Доминирование американского доллара идёт на спад. Страны всего мира стремятся свергнуть доллар США с пьедестала. По данным Международного валютного фонда, почти 60 процентов международных резервов хранятся в активах, номинированных в долларах.

Но теперь страны по всему миру хотят порвать с долларом. После того как Запад ввёл санкции против России, другим государствам угрожают потенциальные негативные последствия в случае, если они попытаются обхитрить Вашингтон.

Бразилия, Аргентина, Бангладеш и Индия друг за другом формируют резервные валюты и активы. Страны ищут альтернативную валюту, и на это есть три основные причины.

Во-первых, это чрезмерное влияние монетарной политики США на весь мир. Доллар оказывает огромное влияние на мировую экономику и часто бывает переоценён. Такая позиция обеспечила США чрезмерные привилегии.

Одним из аспектов этого является тот факт, что даже если США не смогут выплатить свой долг, они могут не столкнуться с кризисом. Когда стоимость доллара резко упадет, Вашингтон может просто выпустить больше денег.

Это также означает, что другие страны должны внимательно следить за экономической и монетарной политикой Соединённых Штатов. Это необходимо делать для того, чтобы они смогли вовремя избежать негативного влияния на их экономику.

Во-вторых, американский доллар становится слишком дорогим для развивающихся стран. Доллар также делает импорт намного более дорогостоящим для развивающихся стран.

Например, так произошло в Аргентине, где сокращение экспорта привело к уменьшению долларовых резервов. Это создало давление на аргентинский песо — что, в свою очередь, подстегнуло инфляцию. Поэтому Аргентина начала платить за свой импорт в юанях вместо долларов.

В-третьих, диверсификация мировой торговли и спроса на нефть ставит под угрозу нефтедоллар. Одну из ключевых ролей для превращения доллара в мировую резервную валюту сыграли страны Персидского залива. Страны Ближнего Востока начали использовать доллар для торговли нефтью, поскольку к тому времени, когда они стали продавать нефть, доллар уже широко использовался в торговле.

Это соглашение было официально оформлено в 1945 году, когда Саудовская Аравия и США заключили историческую сделку, в рамках которой Саудовская Аравия должна была продавать свою нефть Америке только за доллары. Взамен она могла реинвестировать свои избыточные долларовые резервы в американские казначейские обязательства и компании.

Чтобы исправить все эти ошибки, разные страны теперь предпринимают шаги, направленные на снижение их зависимости от американского доллара. Но несмотря на возобновление этих усилий, которые ведут к тому, что важность доллара США падает, наверняка валюта этой крупнейшей экономики мира ещё долго будет в той или иной форме присутствовать на рынке.

Дата выхода в эфир 27 июля 2023 года.

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