 

Мнение: Про «Сувалкский коридор»

30.07.2023, 0:35, Разное
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Кто-нибудь знает доподлинно Telegram-канал «Евгений Пригожин в Telegram»,  у которого почти полмиллиона подписчиков, связан с Пригожиным? Или не связан?

Если связан, почему этот канал разгоняет откровенную ахинею, что вагнеровцы планируют захватить «Сувалкский коридор»? Тот самый «коридор», который на самом-то деле не «коридор», а граница между Литвой и Польшей.

Вот и сегодня «Евгений Пригожин в Telegram»  разместил такое сообщение.

«Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, двинулись в сторону Сувалкского коридора, — Моравецкий.

«У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера, дислоцированных в Беларуси, двинулись в сторону Сувальского перешейка», – заявил в субботу премьер-министр Матеуш Моравецкий. – «Ситуация становится еще более угрожающей», – добавил глава правительства».

Отсюда

Так называемый «Сувалкский коридор» – это вообще-то территория стран, входящих НАТО. И если вооруженные люди попытаются захватить эту территорию, то это будет выглядеть прямым нападением на НАТО. И последствия для ЧВК «Вагнер» могут быть куда более серьезными, чем в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, когда авиагруппа ВВС США нанесла ракетно-бобовый удар по вооруженным людям, находившимся на левобережье реки Евфрат, в 80 километрах восточнее сирийского города Дейр-эз-Зор. В той атаке участвовали самолеты и вертолеты F-15Es, MQ-9s, AC-130s, AH-64 Apache, а также стратегические бомбардировщики Б-52, взлетевшие с авиабазы Эль-Удейд в Катаре.

Страшно подумать, что останется от «Сувалкского коридора» в случае попытки захватить эту территорию вооруженным путем.

В общем, по-моему, само обсуждение возможности атаки на «Сувалкский коридор» выглядит бредом. Или я не прав?

Источник: Ирек Муртазин


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