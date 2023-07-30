Рупор кремлевской пропаганды: Шведский трофей
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Доблестными воинами 1 мсб 252 мсп 3 мсд 20 ОА на направлении Сватово-Кременная затрофеена первая шведская БМП CV-90!!!
Это та самая БМП, которую метким гранатометным выстрелом подбил боец на этом ролике https://t.me/peromishpagoi/110 !
И, очень похоже, это та самая БМП, около которой на прошлой неделе позировал злой демон цветных революций Бернар-Анри Леви https://t.me/OpenUkraine/44182 !
Мехвод с самого начала подозревал нехорошее, но кто ж его слушал!?
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Источник: Colonel Cassad
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