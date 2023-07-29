Привет из 80-х: с чем носить вернувшиеся в моду светлые джинсы, чтобы не выглядеть старомодно

Если светлые джинсовые ткани и мелькали где-то в последние несколько десятилетий, то исключительно в теплое время года и только в самых непринужденных нарядах. Но в этом году они триумфально возвращаются в повсеместную круглогодичную моду, более того, считается, что они задержатся надолго и перестанут быть символом 80-х и нулевых. Конечно, самое главное – это включать брюки из денима такого оттенка в правильные наряды, чтобы выглядеть не только стильно, но и современно.

Классика вне времени

Классический образ с белой рубашкой и джинсами можно снова и снова изобретать заново. Добавьте широкий пояс – и вот готов современный и невероятно стильный наряд. Это дополнение не только стянет вашу талию и создаст красивый силуэт, но и не даст вашему образу выглядеть слишком скучно. Если вы планируете носить каблуки, выбирайте светлые джинсы с укороченной посадкой, чтобы ваша обувь тоже была в центре внимания.

“Тяжелый” верх

Синий на синем определенно может работать, если вы выбираете разные оттенки. Фактура и ткань также играют огромную роль в образе. Например, вы можете взять массивную куртку с гладкой текстурой, чтобы противопоставить ее грубой джинсовой ткани. Если вы чувствуете, что ваши светлые джинсы немного скучноваты, яркая куртка всегда будет хорошей идеей. Единственное, что нужно иметь в виду, это то, что если вы сочетаете синие оттенки вместе, убедитесь, что один из них был заметно светлее или темнее другого, чтобы они не конфликтовали.

Хорошая кожаная куртка никогда не выйдет из моды, а кожаная куртка со светлыми джинсами – проверенное временем сочетание. Для полноценного образа достаточно добавить белую или светло-серую футболку и определиться с обувью. Кроссовки помогут завершить удобный повседневный стиль, грубые ботинки в стиле “Доктор Мартенс” – создать яркий и дерзкий образ, а туфли или ботильоны на шпильке, едва выглядывающие из-под шпилек добавят образу пикантности. Форма брюк может быть любой, но особенно хорошо будут смотреться джинсы с завышенной талией, расклешенные или прямые.

Объемная вязаная накидка любого цвета будет отлично сочетаться со светлыми джинсами. Рваные джинсы добавят изюминку вашему ансамблю, а повседневный тип джинсов прямого кроя будет лучшим вариантом для подобного образа. Если ваш кардиган очень экстравагантный, не забудьте добавить еще пару необычных аксессуаров (головной убор, яркая сумка или обувь) чтобы уравновесить образ.

Три классических сочетания с джинсами: футболка, рубашка, корсетный топ

Еще одно классическое сочетание и даже более популярное, чем светлые джинсы с кожаной курткой – это светлые джинсы с белой футболкой, особенно если на ней что-то написано или нарисовано. Просто белая футболка, светлые джинсы и белые кроссовки – идеально классический наряд, но слишком простой, если только вы не добавите к нему какой-то яркий неожиданный аксессуар. В противном случае яркой графики на футболке будет достаточно, чтобы не выглядеть скучно. Обязательно выберите футболку оверсайз, чтобы создать непринужденную атмосферу вокруг своего образа.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если же вам хочется выйти за пределы повседневного стиля, попробуйте черпать вдохновение в моде нулевых и примерить светлые джинсы с топом корсетного типа. Особенно хорошо такой верх будет смотреться с джинсами средней или низкой посадки. Привнесите в свой образ элемент уличного стиля, выбрав кроссовки вместо каблуков. Хотя вы можете инстинктивно выбрать более светлый верх, чтобы он соответствовал светлому цвету ваших джинсов, темные оттенки, скорее всего, создадут неожиданный, но очень хороший контраст.

Светлый деним – отличный фон для игры с цветом

Даже самый простой наряд можно сделать особенным, украсив его яркими оттенками, как показано выше. Например, маленькая оранжевая сумка легко добавляет столь необходимое дополнительное измерение к относительно простому стилю. Лучшее в этом образе? Тот факт, что вы можете использовать этот трюк для каждой возможной комбинации нарядов. Сумочка – самый простой способ добавить цвет, но вы также можете выбрать яркие серьги или яркую обувь.

Что касается сочетания с другими оттенками синего, попробуйте синий электрик. Он сам по себе является смелым и сильным цветом, поэтому ему нужны нейтральные оттенки, чтобы сбалансировать гамму. Черная футболка будет выглядеть слишком грубо, тогда как белая футболка создаст общий светлый фон вместе с брюками. Если вы планируете заправить джинсы в сапоги, как на фото выше, остановитесь на узких.

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Нейтральные и пастельные тона отлично смотрятся со светлыми джинсами, но вы можете моментально улучшить свой наряд, добавив черные аксессуары. Смелые варианты обуви, такие как массивные лоферы или ботинки на высоких каблуках, хорошо смотрятся с белой футболкой и джинсами, но еще лучше, если вы добавите цвет, который находится на противоположной стороне цветового спектра, например, розовый или сиреневый. Не забудьте добавить еще хотя бы один черный аксессуар, например ремень или сумку, чтобы связать образ воедино.

Разные жакеты могут подойти

Скромный твидовый жакет, который является основным элементом гардероба француженки, выглядит фантастически со светлыми джинсами. Кремовые/бежевые оттенки большинства твидовых жакетов действительно великолепны с более светлой расцветкой джинсовой ткани, которая не даст вашему образу выглядеть слишком одномерным, как это могло бы быть с полностью кремовым или полностью бежевым нарядом. Что касается обуви – лучшим выбором станут простые балетки, сочетающиеся с жакетом по цвету.

Топы разные нужны, топы разные важны

Черный – идеальный вариант для светлых джинсов, потому что контраст между светлым и темным всегда будет хорошо смотреться. Усильте уровень контраста, выбрав самые простые рваные джинсы в сочетании с шелковым нарядным или клубным топом и соответствующей выразительной обувью.

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Кремовый, белый или светло-бежевый жилет станет еще одним идеальным дополнением к светлым джинсам. Если вы беспокоитесь о том, что ваш наряд будет слишком похож на офисную одежду, выберите джинсы с напуском, чтобы выглядеть более расслабленно.

Белая, светло-голубая в тон джинсам или разноцветная рубашка будут одинаково хороши

Как мы уже выяснили, светлые джинсы и белая рубашка являются классикой вне времени, а еще этот тип наряда подходит для любого случая. Рваные джинсы, как в приведенном выше ансамбле, делают этот стиль визуально более динамичным, но и с обычными нерваными джинсами он будет смотреться так же хорошо. Обязательно приобретите белую рубашку большого размера, чтобы, когда она заправлена, она слегка выбивалась наружу. Весной и летом носите сандалии, осенью переходите на кроссовки, а зимой выбирайте ботинки, чтобы выглядеть идеально круглый год.

Тенденция колор-блокинга не нова, и это верный способ оживить наряд. Пастельный блок лучше всего подойдет к более светлым джинсам и создаст сплоченный образ. Что касается аксессуаров, попробуйте выбрать один из цветов вашего предмета с колор-блоком и придерживаться его, чтобы ваш наряд не выглядел слишком перегруженным. В этом случае подойдут любые джинсы, но если вы хотите надеть рубашку оверсайз, сбалансируйте силуэт прямыми штанинами или даже узкими джинсами.

Что насчет холодного времени года

Долгое время считалось, что светлые джинсы и зима несовместимы, и даже осенью они считались неуместными. Но теперь все изменилось, так что вы можете легко и смело сочетать любимую светлую пару со всей теплой одеждой, что у вас есть.