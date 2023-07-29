Мнение: Саммит Россия – Африка и слабость ЮАР

1. Санкт-Петербурге накануне завершился второй саммит Россия — Африка, куда приехали представители 49 из 54 стран континента, в том числе лидеры 17 глав государств. На саммите было заявлено о многочисленных мерах поддержки и помощи африканским странам со стороны России (ссылка):



Выступая на пленарном заседании, Путин также коснулся вопроса финансовой помощи Африке и напомнил, что за все время Россия простила африканским странам многомиллиардные долги.

$23 млрд долгов Россия списала африканским странам, по словам Владимира Путина.

Как рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, списание Африке долга обосновано участием России в инвестиционных проектах на этих территориях, а также использованием этих долгов для развития соответствующих государств. «Российская Федерация в данном случае показывает пример другим европейским странам, перед которыми долги африканских стран также достаточно велики», — подчеркнул депутат.

Более того, Путин пообещал и дальше финансово помогать Африке: Москва выделит на развитие континента еще 90 миллионов долларов. <…>

На пленарном заседании саммита Путин объявил, что в этом году у России ожидается рекордный урожай, что позволяет ей заместить украинское зерно, прекратившее поступать на африканские рынки. Российский лидер также пообещал в течение трех-четырех месяцев безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее. <…>

В частности, президент рассказал, что Россия и Африка готовятся перейти на расчеты в национальной валюте, нарастить поставки на континент российских промышленных товаров и укрепить сотрудничество в сфере образования и здравоохранения. Более того, российские компании проявили готовность к передаче африканским коллегам информационных технологий, которые могут использоваться в госуправлении и банковском секторе.

Как верно пишет Кримсональтер (ссылка), мы много выиграли на этом, вот даже чисто в деньгах. Впрочем, завтра в Свинье мы ещё обсудим зерновую сделку и Африку значительно подробнее.

2. Проект «Средства неМассовой Информации» пишет об участии президента России в будущем саммите БРИКС в Южно-Африканской республике (ссылка):



Интрига вокруг участия нашего президента Путина в саммите БРИКС в ЮАР завершилась: вчера местный президент Рамафоса после месяцев метаний заявил, что его российский коллега будет участвовать в саммите в формате видеоконференции. Через короткое время данное решение подтвердил Песков: лично в Йоханнесбурге будет Лавров. Как выразился южноафриканский аналог Пескова, «при обсуждении вопроса об участии России в саммите [стороны] руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту (т.е. обязательств выполнять ордера, выписываемые западным «международным уголовным судом» — СнМИ)».

Таким образом, запад может отпраздновать некоторую символическую победу — по крайней мере над «слабым звеном» БРИКС, которым является ЮАР. У него всё ещё достаточно инструментов давления на Преторию, чтобы та продемонстрировала если не стратегическую покорность, то по меньшей мере учитывание западных институтов. Это наносит репутации БРИКС как «альтернативного центра силы» определённый ущерб — который, возможно, организация будет стремиться покрыть за счёт ожидаемого расширения через месяц.

Стоит ещё раз подчеркнуть, что Владимир Путин на саммите удалённо таки выступит. Тогда как лидеров западных стран туда не пригласили, хотя некоторые и пытались напроситься (ссылка).

Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС в ЮАР, хотя пытался его добиться, сообщают местные СМИ.

На саммит объединения позвали лидеров 70 стран, но среди них нет ни президента Франции, ни представителей США и Великобритании.

Грустно, конечно, что ЮАР прогнулась, но, с другой стороны, многого от ЮАР я и не ждал. Белые фермеры уезжают оттуда не просто так.

3. Впрочем, слабость ЮАР не означает, что мы отказываемся от сотрудничества с этой важной африканской страной. Наша задача — перетягивать страны из американского лагеря на сторону сил добра. Стоять с обиженным видом в углу — негодная тактика для решения этой задачи.

Вот, к примеру, мы предложили отправить двух жителей ЮАР в космос на русской ракете (ссылка). Или, точнее, в ЮАР попросили, а мы сейчас рассматриваем просьбу и, вероятно, согласимся.

Более конкретно, речь идёт про двух «женщин-астронавтов», южноафриканок. Пожалуй, в этом суть беды, которая стала первопричиной всех болезней современной ЮАР, некогда одной из самых развитых стран мира. Отправляют в космос не тех, кто лучше подготовлен, а тех, кто имеет правильный цвет кожи или правильный пол.