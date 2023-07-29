В моде крупные медальоны на шнурке: с какой одеждой они будут смотреться роскошно и стильно

Сегодня украшения из девяностых переживают модный ренессанс. В частности, к нам возвращаются крупные медальоны на шнурке, которые были любимы необычными персонажами того времени, такими как Фиби Буффе из “Друзей”. Сегодня их с удовольствием носят представители поколения Z, считая весьма забавными. Но одновременно их винтажный стиль позволяет выглядеть их обладателям стильно и роскошно, если, конечно, знать, с чем сочетать такие украшения. Вот несколько рекомендаций экспертов моды о том, с чем лучше носить подвески на шнурках в 2023 году.

С классическим нарядом

Сочетайте медальон на шнурке с джинсовой юбкой макси с низкой посадкой или обычными джинсами и укороченной футболкой. Соединение джинсов и белой футболки существует уже несколько десятилетий. Их популяризаторами впервые стали американские актеры Джеймс Дин и Марлон Брандо. После Второй мировой войны такой наряд стал практически униформой для плохих парней в США. Теперь у вас есть шанс создать образ из 1950-х. Чтобы завершить его, добавьте черные туфли и простую черную сумочку.

С винтажным платьем

Фиби Буффе была самой причудливой из персонажей американского ситкома “Друзья”. Она делилась любопытными подробностями о своем прошлом и развлекала клиентов кафе Central Perk подборкой оригинальных песен. У нее также был особый стиль, она часто выбирала платья макси в цветочек, комбинезоны и бахрому. Чтобы отдать дань уважения Фиби, сочетайте винтажное платье макси на пуговицах с несколькими шнурками с подвесками.

С причудливой одеждой

Сегодня в социальных сетях большую популярность набирает так так называемая эстетика причудливости. Она появилась недавно под влиянием загадочного стиля Стиви Никс, американской певицы и автора песен с символичными песнями. А также с подачи создателей фильмов о ведьмах в девяностых, таких как героиня Николь Кидман в “Практической магии”. Это веяние подхватили некоторые модные дома, выпустившие одежду из бархата и кружев, а также корсеты и специфические украшения. Если вы хотите одеться в таком стиле, дополните образ медальоном в виде солнца, луны или звезды. Здесь будут уместными принты в землистых тонах и массивные ботинки. Завяжите волосы сзади шарфом и для верности наденьте побольше крупных колец на пальцы. Не хватает только метлы, чтобы полетать на ней.

С кожаными корсетом и курткой

Сегодня в моде украшения из искусственных роз, их, в частности, можно увидеть на красных дорожках в составе колье. Эта тенденция берет начало еще в конце 1800-х и ярко проявляет себя в 1920-х годах. Для создания эффектного образа стилисты предлагают сыграть на контрасте и соединить нежную розу на шнурке с брутальным кожаным корсетным топом и таким же жакетом или курткой. Ведь в сочетании несочетаемого как раз и кроется особый шик. Завершите аутфит мини-юбкой, текстурированными колготками и зачешите назад волосы.

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С эстетикой “подружка рок-звезды”

Благодаря таким знаменитостям как американские актрисы и фотомодели Меган Фокс и Кортни Кардашьян эстетика “подружка рок-звезды” собрала миллионы поклонников в социальных сетях. Данный стиль характеризуется сочетанием острого гранжа с романтичными, женственными штрихами. Он предполагает много кожи, корсетные топы, мини-юбки и обувь на платформе. Что касается цветовой палитры, то предпочтение отдается красным и черным тонам. К такому образу подходит ожерелье в виде сердца кроваво-красного цвета. Не забудьте сделать яркий макияж и надеть армейские ботинки.

С водолазкой, неподвластной времени

Водолазки – это синоним комфорта и уюта, если, конечно, речь идет о прохладной погоде. Следуя примеру американского актера и музыканта Дуэйна “Скалы” Джонсона, иконы стиля, сочетайте черную водолазку с синими джинсами и дополните шнурком с подвеской. В качестве альтернативы джинсам предлагается надеть юбку-миди в стиле пэчворк с ботинками до колена. Заверните воротник водолазки внутрь, а не наружу, чтобы шнурок лежал ровно.

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С черным низом и ярким верхом

Если вы сомневаетесь, что надеть на рабочую встречу или на вечеринку с друзьями, для ускорения процесса можно остановиться на черном низе. Это универсальный вариант, подходящий к самым разным ситуациям. Например, наденьте черную мини-юбку с ярким топом или водолазкой и свяжите низ с верхом посредством подвески на черном шнурке. Завяжите волосы на затылке двумя ленточками, подобрав их по цвету к верхней части наряда.

С ковбойским луком

Для летнего отдыха, будь то танцы или ужин на свежем воздухе, весьма актуальным будет образ в стиле кантри-вестерн. Это, например, укороченные джинсовые шорты, укороченный топ и потертые ковбойские сапоги. Сюда идеально подойдет ожерелье в в виде шнура с массивной серебряной подвеской в форме сердца, подчеркнув ваш стиль, как и ковбойская шляпа.

Проявите изобретательность

Если вы не можете подобрать идеально подходящий вам медальон на просторах Всемирной паутины, стилисты предлагают проявить изобретательность и создать его своими руками, уверяя, что сделать это будет довольно просто. Зайдите в местный магазин поделок и выберите подвеску. Затем прикрепите ее к шнурку, который вам нравится, выбирая по своему желанию его длину и количество нитей. Если вам хочется чего-то более оригинального, подыщите винтажный кулон. Так вы станете обладательницей уникального аксессуара.