 

France 3 – мировое потребление угля бьёт рекорды

29.07.2023, 22:06, Новости дня
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Международное энергетическое агентство сообщило о продолжающемся росте потребления угля в мире, которое ещё в прошлом году преодолело символическую отметку в 8 миллиардов тонн, передаёт France 3. При этом на сжигание угля приходится 34% выбросов углекислого газа из-за человеческой деятельности, что усугубляет глобальное потепление на планете.

КРИСТОФ ГАСКАР, ведущий France 3: Поговорим о климате. Аномальная жара стоит не только в средиземноморских странах. Июль 2023 года обещает стать самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений. Вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил, что «эра потепления климата закончилась началась эра глобального кипения». Он добавил, что это станет катастрофой для всей планеты.

В довершении всех бед Международное энергетическое агентство в докладе подтверждает, что после рекордного 2022 года планета превратилась в парилку. Добрый вечер, Жан-Кристоф Баттерья! Нужно отметить, что потребление угля ещё никогда не достигало таких высоких значений.

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ, журналист: И рост потребления угля продолжается в 2023 году. В прошлом году этот показатель вырос на 3,3 процента и преодолел символическую отметку в 8 миллиардов тонн точнее, 8,3 миллиардов тонн. Однако теперь Международное энергетическое агентство объявило о новом росте ещё на 1,5 процента в первой половине 2023 года.

Среди крупнейших потребителей угля, как и ожидалось, Китай 50 процентов мирового потребления. Далее следует Индия с 20 процентами, а Европа и США вместе составляют только 10 процентов.

КРИСТОФ ГАСКАР: Чем объясняется такой рост?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: Спрос на электричество в результате возобновления экономического роста после пандемии коронавируса. Китайские предприятия работают в полную силу. Стоит отметить, что в Китае более 66 процентов электричества производится из угля. Кроме того, возникает проблема в обеспечении российским газом. Почти по всему миру, особенно в Европе, возобновили работу угольных электростанций. Наконец, после нескольких месяцев неопределённости, стоимость угля стабилизировалась на относительно низком уровне.

КРИСТОФ ГАСКАР: Такое чрезмерное потребление угля напрямую влияет на выброс парниковых газов, но в какой пропорции?

ЖАН-КРИСТОФ БАТТЕРЬЯ: На добычу и главным образом сжигание угля приходится 34 процента всех выбросов углекислого газа из-за человеческой деятельности. Естественно, Межправительственная группа экспертов по изменению климата возложила на уголь треть ответственности за потепление климата. Как уже было сказано, спрос на электричество продолжает расти. Сокращение использования угля непременно станет ключевой темой обсуждений на 28-ой Конференции ООН по изменению климата в конце ноября.

КРИСТОФ ГАСКАР: Спасибо, Жан-Кристоф.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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