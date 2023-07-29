Мнение: О хэппи-энде для украинской саблистки… Почему проиграла Украина?



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Скандал с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которую за нарушение правил боя дисквалифицировали с Чемпионата мира, завершился для нарушительницы «хорошо». Ей выделят специальную квоту на Олимпийских играх 2024 года вне зависимости от её спортивных достижений в отборочном сезоне. По этому поводу Укропочта выпустила специальную почтовую марку в рамках ставшей традиционной «победной» серии. Ранее там изображались в частности прошлогодний теракт на Крымском мосту и калька с американского фото «Флаг над Иводзимой», посвящённая получасовому рейду украинского спецназа на опустевший о. Змеиный под Одессой.

К слову, сейчас на этом «стратегическом» клочке суши нет никакого украинского присутствия, помимо потрёпанного ветрами жовто-блакитного прапора. А сами представители ВСУ заявляют, что «высказывания об установленном флаге на острове Змеиный нужно воспринимать метафорически». Но вернёмся к украинской спортсменке.

27 июля 32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан, победив 22-летнюю россиянку Анну Смирнову, только-только перешедшую из молодёжной лиги во взрослую, отказалась по завершении поединка пожимать сопернице руку, хотя такой ритуал прямо предусмотрен регламентом FIE. Согласно которому отказ от рукопожатия является грубым нарушением правил боя и влечёт за собой «чёрную карточку». Хотя в документах всё прописано вполне однозначно, россиянке, которая, к слову, выступала в нейтральном статусе, пришлось от 45 до 50 минут ждать решения судей, позволяющего ей покинуть поле боя: как поясняют спортивные эксперты, в противном случае ей поражение было бы засчитано «автоматом», несмотря на уход украинской спортсменки, как за точно такое же нарушение правил. «Анна Смирнова повела себя правильно и чётко. Было бы досадно, если бы ей еще “чёрную карточку” дали. Там же не будут вести расследование, кто хотел пожать руку или не хотел. Смирнова до конца стояла на дорожке, несмотря на то, что проиграла, она хотела завершить свой бой по действующим правилам», – прокомментировал этот момент чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко.



Нет, это не было предложение «стукнуться» саблями, как пытаются представить скандал проукраинские комментаторы: посмотрите сколько неспортивной злобы и ненависти в глазах украинки!

В итоге, после протеста россиянки, Международная федерация фехтования всё же отстранила Ольгу Харлан от индивидуальных соревнований, и её следующая соперница автоматически прошла в следующий раунд состязаний. Вся #Украина моментально встала на дыбы. В адрес россиянки посыпались оскорбления и угрозы. Её почту взломали и найденное архивное фото с братом-срочником моментально распространили как «доказательство» поддержки российских военных. Хотя, по некоторым данным, снимок был сделан ещё до начала прошлогодних событий. Неизвестные авторы всласть поиздевались над страницей FIE в Википедии. А украинский министр иностранных дел Дмитро Кулеба назвал законный и обоснованный протест российской спортсменки «грязной провокацией». Параллельно усилилось давление по всем фронтам на МОК и FIE.

Что ж, украинцы, поведя себя как склочная базарная баба, подняв гвалт и вой, добились… паллиатива. Хотя Международная федерация фехтования заявила, что полностью поддерживает первоначальное решение о дисквалификации, поскольку оно было принято в соответствии с правилами, в порядке исключения решила позволить украинке продолжить выступления на чемпионате в командном зачёте. Кроме того, сами правила были поспешно изменены.

Более того, глава МОК Томас Бах письменно подтвердил Ольге Харлан, что она получит специальную квоту на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года на тот случай, если она не сможет квалифицироваться за оставшееся время, в связи с «уникальной ситуацией», в которую попала украинка. По его словам, это станет проявлением «истинного духа олимпизма» — хотя если вспоминать Пьера де Кубертена и традиции, которые его вдохновили, следовало бы вовсе отменить Олимпиаду-2024, как это было с Играми в 1916-м, 1940-м и 1944-м гг. Или, если реальный, а не медийный масштаб нынешнего конфликта до подобного уровня не дотягивает, соблюдать правила «от и до». Потому что и демократия, и тот самый олимпийский дух — это, прежде всего, неукоснительное следование законности, независимо от того, нравится ли тебе действующее Право, или нет.

Но в очередной раз за последние пару лет «проверку на демократию» провалил и коллективный Запад, чьи компании выступают главными спонсорами Олимпиад, и чьи коммерческие интересы по этой причине святы и неприкосновенны, и тем более — #Украина, отстаивающая свою «европейскую идентичность». Хотя многим, наверное, кажется, что она тут на коне. Выбила «своё», прогнув спортивных чиновников под себя. А главное — «унизила» Россию хотя бы так, раз уж ничего путного не получается на реальном поле боя. В действительности же это — большое поражение как раз Украины.

Потому что мы наблюдаем сейчас классический случай, когда маленькая, но сплочённая и агрессивная группа лиц шантажом, скандалом и закулисными интригами добивается своего. Кстати, не первый в истории. Помните, как всего несколько лет назад столь же воинственным и крикливым было движение BLM? Как оно сделало из грабителя и наркомана — героя и мученика, чуть ли не второго Мартина Лютера Кинга. Как активно и грязно травило и шельмовало учёных, которые занимались исследованиями генетических отличий негроидной расы от всех остальных, чтобы сделать лекарства для её представителей более эффективными. Как считало «расизмом» даже нейтральные высказывания в духе все жизни важны, а не только «чёрные».

И где теперь это BLM? И что сейчас происходит с экспериментами по «расовой и гендерной справедливости» в кино и прочем шоу-бизнесе? И кто теперь вспомнит без гугла лидеров этого процесса, чьи имена ещё совсем недавно гремели на весь мир?

Как известно, #история имеет свойство повторяться.

Пройдёт ещё несколько лет. Пена сегодняшних неспортивных баталий неизбежно спадёт. Более «громкие» события тоже, Бог даст, утихнут и канут в Лету. Что же тогда останется от нынешних украинских перемог, кроме такого же вопроса: «Ну и где теперь та Украина»?

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