 

В новый сезон Call of Duty: Modern Warfare II добавят реперов Ники Минаж и Снуп Догга

29.07.2023, 20:08, Разное
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Издание Windows Central сообщает, что компания Activision Blizzard объявила о выходе пятого сезона для онлайн-режима Warzone в популярной игре Call of Duty: Modern Warfare II, который привнесет в игру образы знаменитых американских рэперов – Ники Минаж и Снуп Догга. Новое обновление предложит геймерам погрузиться в захватывающие события в Аль-Мазаре, где им предстоит сразиться с местными ультранационалистами и продолжить историю одиночной кампании, связанную с гибелью капитана Грейвза.

Пятое обновление расширит геймплей за счет добавления пяти новых карт: Punta Mar, Strike, Lounge, Canal и DRC-Zone 1. Кроме того, в игру также будут добавлены новые оперативники, среди которых Ники Минаж и Снуп Догг. Появление рэперов в игре было посвящено пятидесятилетию хип-хоп музыки.

Windows Central отмечает, что для Снуп Догга Modern Warfare II стала уже пятым выпуском из серии Call of Duty, где его персонаж был представлен, в то время как для Ники Минаж новый сезон стал дебютным в мире Call of Duty.

Премьера пятого сезона запланирована на 2 августа 2023 года. Windows Central считает, что это обновление станет последним для Modern Warfare II, так как уже осенью 2023 года ожидается релиз следующей части – Call of Duty: Modern Warfare III.


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