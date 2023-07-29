 

Невролог Алехина назвала ранние признаки деменции

29.07.2023, 20:08, Разное
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Ранние симптомы деменции могут быть связаны с нарушением повседневной деятельности и когнитивной функции, предупреждают специалисты. Врач-невролог Александра Алехина отмечает, что первым признаком может быть ухудшение выполнения обыденных задач, таких как надевание одежды. Люди, столкнувшиеся с такими проблемами, могут испытывать депрессию или ухудшение настроения из-за ограничений в возможностях.

Одним из ключевых моментов, на который следует обращать внимание, является когнитивная функция, отвечающая за способность запоминать информацию и использовать кратковременную память. Люди с деменцией могут столкнуться с затруднениями в запоминании имен, мест и происходящих вещей, что может вызывать чувство недоумения и неопределенности.

Интересно отметить, что пациенты с деменцией могут ясно помнить события, произошедшие много лет назад, но сталкиваются с проблемами в воспоминаниях о событиях, произошедших вчера или даже сегодня. Дезориентация во времени, месте и пространстве также может быть заметным признаком деменции, что вызывает чувство разочарования и беспокойства.

Однако есть некоторые способы минимизировать риск развития деменции. Врачи советуют лечить основные факторы риска, такие как ожирение, диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Их снижение может сократить вероятность развития и прогрессирования деменции. Кроме того, образование играет важную роль в предотвращении этой болезни.

Дополнительные защитные меры включают активное использование мозга, например, изучение новых языков, игры в карты и разгадывание кроссвордов. Такие познавательные занятия способствуют поддержанию здорового умственного состояния. Важным аспектом также является физическая активность, которая помогает сохранить мозг в хорошей форме.

Специалисты подчеркивают, что социальная изоляция может быть серьезной проблемой, способствующей прогрессированию деменции. Регулярное общение с другими людьми и участие в социальных мероприятиях способствуют уменьшению риска развития этого заболевания.


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