“Скуку и неудовлетворенность заедать не привыкла”: звезда “Ворониных” Екатерина Волкова рассказала, как поддерживает фигуру

Актриса Екатерина Волкова наиболее известна зрителю по съемкам в сериале “Воронины”, где она сыграла роль Веры. В социальных сетях в конце июня она поделилась с поклонниками тем, что испытывает недовольство собственной внешностью. Она рассказала, что набрала несколько лишних килограммов и очень хочет их сбросить.

И в преддверии отпуска, куда она поехала вместе со своим семейством, 41-летней артистке удалось добиться намеченной цели, она смогла похудеть. Заметное преображение мамы подростка, продемонстрировавшей в открытом купальнике изящные формы, вызвало восторг у фолловеров. И они обратились к Волковой с просьбой раскрыть секрет успеха, поделившись подробностями своей диеты.

Звезда описала свой рацион, указав на блюда, которым она отдает предпочтение, а какие в силах отвергнуть даже при сильном чувстве голода. Она также подчеркнула, что самостоятельно достает нужные продукты, никогда не напрягая этим окружающих.

Еда – не способ решения проблем

Екатерина Волкова рассказала, что к потребляемым ею продуктам она никогда не относилась с особой серьезностью. И уточнила при этом, что, подобно другим людям, не имеет привычки заедать проблемы:

Я не привыкла “заедать” неудовлетворенность, скуку, одиночество, внутреннее напряжение и стресс. У меня нет привычки постоянно что-то точить, но и ограничивать себя. Скорее это про то, что у меня умеренный аппетит. Как правило, я не наедаюсь вечером (мне просто не хочется). Но если хочется, я ем.

Актриса пояснила, что специально не озадачивается сбалансированностью, разнообразием рациона и употреблением правильных продуктов. Но имеет ясное представление об интуитивном питании. Именно такой режим ей наиболее близок, практикуя его она хорошо себя чувствует. При этом для звезды комедийного сериала очень важно питаться чем-то вкусным. Если таких продуктов на столе не окажется, она, скорее всего, откажется от трапезы.

Вот один из таких примеров:

Сейчас я в активной съемочной фазе, и мне не очень нравится, как кормят на площадке. Поэтому я могу ограничиться каким-то салатом или перекусом. Вместо того чтобы устраивать скандал по этому поводу, я лучше организую себе питание на съемках (доставкой или еще как).

Предпочитает котлеты и пюрешку

Еще артистка поведала, что для нее опробование новых продуктов является проблемой. Так, отдыхая в Турции, на завтрак она ограничивалась одной и той же едой – омлетом, салатом и авокадо. И это при том, что на столах наблюдалось невероятное изобилие.

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Звезда “Ворониных” считает такой подход верным, она говорит:

И пусть это не очень богатый рацион. Всему свое время. Возможно, и я когда-то буду лопать устрицы и хинкали, как мои друзья, которые крутят у виска всякий раз в ресторане, где я скорее закажу буррату, цезарь, куриные котлеты и пюрешку.

Раньше Екатерина разместила в соцсетях рассказ об отдыхе. Она указала на его недостатки, среди которых в первую очередь отметила дороговизну:

Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по-максимуму с туристов не получается -— отели стоят полупустые. И хоть я люблю такое (когда не надо толкаться попами по дороге на лежак), но надеюсь, отельеры сделают правильные выводы, и в следующем году не нужно будет продавать почку, чтобы вывезти семью на море.

Не забывает о подушке безопасности

Кстати, в 2022 году, в октябре, Волкова раскрыла свой основной источник дохода, которым является реклама. Артистка отмечала, что не может сказать о себе как о человеке полностью обеспеченном материально. При этом она очень ценит финансовое благополучие, поскольку оно дает возможность улучшения быта и удовлетворения нужд близких людей. Важную роль она отводит умению зарабатывать, правильному инвестированию и денежной подушке безопасности.