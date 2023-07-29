Автором фразы «Хотели как лучше, а получилось как всегда» оказался Лаврентий Берия
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На сайте Государственного архива Российской Федерации опубликован протокол закрытого заседания Политбюро ЦК КПСС по делу Тухачевского, которое состоялось в ноябре 1939 года.
Согласно документу, именно на этой встрече в Кремле народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия произнёс знаменитую фразу «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
– Да, Лаврентий Павлович никогда не лез в карман за словом, у него много таких цитат. Думаю, что Черномырдин, который имел доступ в секретные архивные фонды, банально присвоил себе афоризм, – рассказал доцент Института истории СПБГУ Илья Ратьковский.
В ближайшее время специалисты планируют подготовить к изданию сборник «Берия молвит», в которой войдут сто самых известных и актуальных цитат Маршала Советского Союза.
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