Автором фразы «Хотели как лучше, а получилось как всегда» оказался Лаврентий Берия

На сайте Государственного архива Российской Федерации опубликован протокол закрытого заседания Политбюро ЦК КПСС по делу Тухачевского, которое состоялось в ноябре 1939 года.

Согласно документу, именно на этой встрече в Кремле народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия произнёс знаменитую фразу «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

– Да, Лаврентий Павлович никогда не лез в карман за словом, у него много таких цитат. Думаю, что Черномырдин, который имел доступ в секретные архивные фонды, банально присвоил себе афоризм, – рассказал доцент Института истории СПБГУ Илья Ратьковский.

В ближайшее время специалисты планируют подготовить к изданию сборник «Берия молвит», в которой войдут сто самых известных и актуальных цитат Маршала Советского Союза.

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