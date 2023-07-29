 

Министр экономики Германии – нашу страну ждут как минимум пять тяжёлых лет

29.07.2023, 19:25, Новости дня
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Трансформация немецкой экономики займёт как минимум пять лет, и она станет тяжёлым испытанием для граждан ФРГ, заявил в интервью Das Erste немецкий министр экономики Роберт Хабек. По его словам, необходимо срочно помочь промышленным предприятиям за счёт введения временного ценового потолка на электроэнергию, даже если придётся финансировать всё это за счёт долгов, ведь вопрос стоит таким образом: «Не взять денег в долг или лишиться промышленности?»


AP

В Германии наступает переломный момент, заявил в интервью Das Erste немецкий министр экономики Роберт Хабек. По его словам, трансформация экономики займёт как минимум пять лет и она станет тяжёлым испытанием для граждан ФРГ: «Но это связано и с тем, что мы в прошлом не слишком энергично проводили эту трансформацию».

Он признал, что прогноз Мирового валютного фонда, согласно которому в этом году немецкая экономика сократится на 0,3%, конечно же, «не хороший». Сложившуюся ситуацию он объясняет тем, что в Германии очень сильно выросли цены на энергию. По его словам, это прямое следствие отказа Берлина от российского голубого топлива: «В других регионах такого не произошло  ни в Великобритании, ни в Испании, ни тем более в США. Они фактически не покупали российский газ».

К тому же Германия с её экспортной экономикой очень сильно зависит от ситуации на мировых рынках, которая в последнее время складывалась не очень хорошо, добавил Хабек. Отягчающим обстоятельством стали также инфляция и повышение Центробанками процентных ставок, что, в свою очередь, привело к подорожанию инвестиций. И всё же министр считает, что причин для так называемого немецкого страха нет. Он не опасается деиндустриализации, так как цены на энергию постепенно снижаются, а в стране много прекрасно обученных кадров.

И всё же предприятиям нужна помощь, подчеркнул министр. И для этого он предлагает ввести временный ценовой потолок на электроэнергию для промышленности. Но немецкое правительство до сих пор так и не смогло согласовать соответствующий проект. Хабек признаёт, что речь идёт о субсидиях, которые будут финансироваться за счёт долгов, и в этом отношении разделяет опасения министра финансов Германии. «Но вопрос стоит таким образом: не взять денег в долг или лишиться промышленности?» — поясняет он. По его словам, на реализацию проекта остаётся всё меньше времени, иначе компании начнут говорить: «Мы инвестируем, но уже не в Германии». 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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