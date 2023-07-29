 

Немецкий автоконцерн понёс €400 млн убытков от закрытия бизнеса в России

29.07.2023, 19:25, Новости дня
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Volkswagen отчитался о финансовых итогах первого полугодия 2023 года. Наибольший убыток компания понесла от прекращения производства автомобилей в РФ — €400 млн. Немецкая Berliner Zeitung считает, однако, что реальные убытки компании больше, так как итоговая сумма сделки в 4 раза меньше оценок стоимости активов компании в России.


AP

В середине мая стало известно, что автоконцерн Volkswagen близок к завершению сделки по продаже своей фабрике в Калуге. Однако, цена и детали сделки были «до сих пор лишь предположениями». Теперь же в бизнес-отчёте компания подтвердила, что сумма сделки составила всего €125 млн, пишет Berliner Zeitung.

Немецкая газета констатирует, что условия сделки «соответствуют ранним требованиям правительства России», которое установило максимальную планку в €125 миллионов за всё имущество концерна в России. По условиям сделки новый владелец получит не только завод в Калуге, но и организационные структуры по импорту и послепродажному обслуживанию таких марок, как Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati. Кроме этого, покупатель получит складские помещения и компании по лизингу, страхованию и кредитованию принадлежавшие немецкому автогиганту.

Сделка была завершена 18 мая 2023 года, новым владельцем всей собственности дочки Volkswagen в РФ стала компания «Арт-Финанс», основанная в феврале этого года. Berliner Zeitung, ссылаясь на бизнес-отчёт автоконцерна, уточняет, что новую компанию будет поддерживать группа Avilon, уже много лет занимающаяся продажей автомобилей марки Volkswagen.

Согласно указанному отчёту, предприятие понесёт убыток от продажи российских активов в размере €400 миллионов евро в 2023 году. На одной только разнице обменных курсов и трудности вывода финансовых активов из РФ компания потеряла €300 млн. О других потерях, связанных с вооружённым конфликтом на Украине, компания не заявляла.

Немецкая Berliner Zeitung, однако, считает, что реальный финансовый ущерб компании может быть даже больше, так как стоимость продаваемого имущества значительно больше €125 млн. Газета напоминает, что в марте, когда имущество Volkswagen было арестовано по решению российского суда, представитель компании оценил его в €525 млн. То есть «в четыре раза больше, чем сумма, за которую они были фактически проданы по решению правительства России», — заключает газета.

Несмотря на такие существенные потери, Volkswagen позитивно оценивает итоги первого полугодия и делает акцент на «возросших продажах в Европе и Северной Америке», — пишет Berliner Zeitung.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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