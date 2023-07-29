Рассекречен новый смартфон Xiaomi 13T Pro с зарядкой 120 Вт и процессором Dimensity 9200+

Компания Xiaomi готовится представить свой новый смартфон Xiaomi 13T Pro, который уже получил сертификацию от Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), согласно сообщению портала MySmartPrice, ссылающегося на данные реестра NBTC.

Из утечек стало известно, что за пределами Китая устройство называется Xiaomi 13T Pro и будет иметь кодовое обозначение 23078PND5G. Однако интересные характеристики новинки скрываются за предположениями и предыдущими утечками.

Согласно информации MySmartPrice, Xiaomi 13T Pro, скорее всего, будет оборудован AMOLED-экраном с высокой частотой обновления до 144 Гц. Кроме того, новинка, вероятно, получит процессор MediaTek Dimensity 9200+, созданный на четырехнанометровом техпроцессе. Ожидается, что смартфон оснастят 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, а также камерами с пресетами от Leica для качественной фото- и видеосъемки. Батарея устройства будет емкостью 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

По данным издания, релиз Xiaomi 13T Pro запланирован на первую неделю сентября. Предполагаемая стоимость устройства составит £799 (приблизительно 94,5 тыс. рублей по курсу на 29 июля 2023 года).