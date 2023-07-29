Маникюр в стиле Барби. Выбираем дизайн для нового тренда

Сейчас все просто повально увлечены Барби-манией. Модницы по всему миру копируют образ популярной куклы, облачаясь в розовое с головы до ног. А если вы склонны к минимализму, просто добавьте в свой образ немного Барби-деталей. Например, в виде маникюра.

Барби-русалка

Если бы кукла Барби была русалкой, наверняка ее дизайн маникюра напоминал бы морскую раковину. Сделайте себе эффектный френч с использованием перламутрового розового лака. Нарисуйте волнистые линии, напоминающие рельеф глубоководной раковины.

Креативные сердечки

Розовый цвет и сердечки – вот что нужно для создания маникюра в стиле Барби. Используйте нежно-розовый и нюдовый лаки, комбинируя их на ногтях различными способами и добавляя “сердечный” декор. А если вы сверху нанесете матовое финишное покрытие, получится нечто очень стильное и невероятно модное.

Немного блеска

Если вы собираетесь на вечеринку, наверняка вам захочется добавить немного блесток в свой образ. Нанесите их на основание ногтя, покрытого нюдовым или нежно-розовым лаком.

Милые сердечки

Маникюр в стиле Барби – это нечто романтичное. Сделать подобный акцент можно при помощи россыпи мелких алых сердечек на нежно-розовом фоне.

Розовый кварц

Барби олицетворяет собой нежность – учитывайте это, когда будете продумывать маникюр в кукольном стиле. Например, вы можете покрыть ногти нюдово-перламутровым лаком и сделать нежные белые разводы, напоминающие прожилки натурального минерала. Подобный нейл-арт можно создать при помощи готовых наклеек-стикеров.

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Разные оттенки

Существует просто невероятное множество оттенков розового цвета. Если вы никак не можете определиться, какой именно лак использовать, то почему бы не использовать сразу все, что у вас есть? Просто нанесите на ногти розовый лак разных оттенков и наслаждайтесь потрясающим креативным результатом.

Барби-френч

Французский маникюр – это то, что всего актуально. Это огромное поле для экспериментов. Например, для стиля Барби, замените белый цвет кончиков ярко-розовым, и наслаждайтесь милым сдержанным нейл-артом. такой вариант впишется даже в строгий офисный дресс-код.

Акварельный маникюр

Стиль Барби – это не обязательно что-то чисто-розовое. Вы можете добавить красок в свой маникюр для создания эффектного образа. Сделайте плавные разводы разных оттенков для создания красивого акварельного эффекта. Можете добавить сверху немного блестящего лака, чтобы получилось еще более выразительно.