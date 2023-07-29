Это будет главный хит, когда погода станет прохладной: сочетаем маленькое черное платье с анималистичными аксессуарами

Маленькое черное платье — вневременная вещь, которая идеально подойдет на конец лета, когда на улице будет прохладная погода. Это самый настоящий хит этого года, который хорошо сочетается практически со всем.

Короткое, миди или длинное черное платье, у каждого в гардеробе должен быть такой наряд, который будет уместен в совершенно любой ситуации. Чтобы сделать образ еще более интересным и привлекательно, нужно правильно подобрать соответствующие аксессуары. Очень красиво смотрятся с черным платьем анималистичные аксессуары.

Когда дело доходит до анималистического принта, большинство людей думают только о леопарде. Леопардовый принт стал популярным в 50-х годах. Наряду с леопардовым и гепардовым узорами популярны рисунки под зебру и корову, а также змеиная кожа.

Пальто — один из самых простых способов включить анималистический принт в свой обычный гардероб, но такие аксессуары, как сумки, обувь и шляпы, также являются отличными способами добавить изюминку маленькому черному платью. Вот лишь несколько любимых способов украсить свой наряд животным узором, чтобы выглядеть просто невероятно.

Туфли с леопардовым принтом

Вечная классика, туфли с анималистичным узором на каблуках, несомненно, выглядят очень шикарно и роскошно, особенно в сочетании с маленьким черным платьем.

Конечно, обязательно приобретать лабутены с леопардовым принтом, чтобы воссоздать этот ансамбль. Чтобы создать стильный и современный образ, можно выбрать туфли на платформе или даже сапоги с анималистичным узором. Это выглядит очень привлекательно.

Завершить наряд можно золотыми украшениями, чтобы подчеркнуть теплоту леопардового принта, или черепаховыми украшениями, если хочется еще больше выделить черные и коричневые пятна.

Сумка с леопардовым принтом

Сумочка с анималистическим принтом — идеальный аксессуар для завершения образа. Она отлично сочетается с маленьким черным платьем. Такой аксессуар помогает преобразить любой темный наряд.

Леопардовый принт бросается в глаза, поэтому, если собираетесь купить сумку, стоит выбирать выбрать меньший размер этого изделия, чтобы оно не затмевало все остальное.

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Змеиная кожа

Это довольно интересный и стильный принт, который привлекает внимание. Он достаточно универсальный.

Принт змеиная кожа хорошо смотрится на сумках, ботинках и многом другом. Интересно выглядят сапоги с таким узором в сочетании с маленьким черным платьем. Такая обувь придаст образу легкость, но не будет затмевать наряд.

Кроме того, отличным решением могут стать аксессуары с принтом змеиная кожа. Они могут быть разных цветов, поэтому можно легко выбрать тот, который лучше всего подходит для создаваемого образа.

Черно-белая сумка

Аксессуар с принтом зебры — отличный способ украсить маленькое черное платье.

Такой узор нейтральный из-за своей монохромной цветовой гаммы, а это значит, что можно сочетать его с большим количеством других цветов.

Кроме того, черно-белый рисунок не так бросается в глаза, как леопардовый и гепардовый принты, поэтому он поможет сделать образ роскошным.

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Обувь с животным узором

Если хочется выглядеть просто превосходно, стоит выбрать яркую обувь с принтом под зебру. Ботинки с таким узором выглядят шикарно и помогут добавить крутую атмосферу 90-х в общий образ.

Туфли на платформе с анималистичным принтом, являются самым настоящим заявлением, поэтому стоит убедиться, что остальные аксессуары максимально простые.

Плащ

Длинный плащ достаточно легкий и отлично подходит для создания красивых летних образов.

В сочетании с черным платьем такой наряд помогает сделать образ сексуальным, роскошным и гламурным, добавляя нотку драматизма.

Головные уборы

Такие аксессуары не только добавляют образу особую глубину, но и делают его более модным.

Берет — хороший вариант для формального черного платья. Также хорошим вариантом станет шляпа-ведро с анималистическим принтом. Она поможет создать непринужденный образ.