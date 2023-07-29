 

В подмосковном Красногорске произошло массовое отравление людей

29.07.2023, 18:20, Новости дня
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28 июля в больницу обратились 22 человека с жалобами на плохое самочувствие и с признаками отравления. 16 человек госпитализировали, 8 отправили на амбулаторное лечение.

Медики диагностировали у пострадавших острую кишечную инфекцию. Позднее число отравившихся выросло до 38 человек. Выяснилось, что все почувствовали себя плохо после приема пищи в рабочей столовой.


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