В подмосковном Красногорске произошло массовое отравление людей

28 июля в больницу обратились 22 человека с жалобами на плохое самочувствие и с признаками отравления. 16 человек госпитализировали, 8 отправили на амбулаторное лечение.

Медики диагностировали у пострадавших острую кишечную инфекцию. Позднее число отравившихся выросло до 38 человек. Выяснилось, что все почувствовали себя плохо после приема пищи в рабочей столовой.