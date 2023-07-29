В США сенатор, призывавший «не давать спуска Нигеру», был вынужден уйти в отставку

Сенатор от штата Флорида Рон Полкер был вынужден покинуть свой пост после того, как публично раскритиковал действия военных, захвативших власть в Нигере.

Поводом для недовольства его избирателей стал призыв «не давать Нигеру спуска» и «жестоко наказать его за непослушание».

После скандального выступления Полкера в эфире CNN в редакцию телеканала посыпались жалобы от разъярённых жителей Флориды. Телезрители назвали высказывания сенатора расистскими и ксенофобными, а самого его сравнивали с Гитлером. Попытки Полкера оправдаться в прессе сделали только хуже: после того, как он пояснил, что предлагал наказывать не только Нигер, а вообще весь Чёрный континент за непослушание, сразу 11 флоридских мэров заявили, что отзывают свою поддержку в пользу сенатора.

В итоге руководство Демократической партии США было вынуждено отправить его в отставку. Его место займёт молодой флоридский политик, выпускник РУДН Пётр Мбуваса.

– Прадед Рона Полкера держал рабов на своём ранчо возле Майами, и поэтому он привык, чуть что, наказывать чернокожих, – комментирует ситуацию Мбуваса. – Он впитал расизм с молоком матери. Мы же не позволим США вмешиваться в самобытную культуру и политику африканских стран и навязывать им собственные представления о демократии. Общество Нигера и так достаточно зрелое, чтобы самостоятельно определять даты военных переворотов, не согласовывая их в Госдепартаменте.

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