 

Кардиолог назвал 3 простых диетических хитрости по снижению высокого холестерина

29.07.2023, 17:30, Разное
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Снижение уровня холестерина – задача, требующая существенных изменений в рационе. Врачи уверяют, что диетические меры могут стать эффективным оружием против «плохого» холестерина, даже если они не гарантируют однозначного результата.

1. Сокращение насыщенных и трансжиров

Секрет снижения уровня «плохого» холестерина заключается в отказе от излишеств. Согласно рекомендациям врача, жирное мясо, масло, жареная пища и кондитерские изделия следует уменьшить до минимума. Отказавшись от перечисленных продуктов, можно потенциально снизить уровень ЛПНП («плохого» холестерина) на 5-10 процентов.

2. Повышение количества пищевых волокон

Важно не только исключать вредные продукты, но и включать полезные в свой рацион. Один из ключевых инструментов – потребление растворимой клетчатки. Фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна и орехи являются отличными источниками этого компонента. Добавив больше пищевых волокон в рацион, можно рассчитывать на снижение уровня ЛПНП примерно на 5-10 процентов.

3. Добавление омега-3

Омега-3 жирные кислоты, которые присутствуют в жирной рыбе, орехах и семенах, имеют доказанную медиками способность снижать уровень триглицеридов и риска сердечных заболеваний. Рекомендуется употреблять порцию или две жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сардины или тунец, в неделю, чтобы получить все преимущества омега-3.


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