Тренды и антитренды: какие свитера выйдут из моды осенью 2023 и чем их заменить

До окончания лета остается чуть больше одного месяца, поэтому неудивительно, если мысли о том, как утеплиться в осенние дни, но при этом быть в тренде, посещают предусмотрительных модниц. Озадачившись тем, а будет ли теплая одежда, которая ожидает своей очереди в их гардеробе, в тренде этой осенью, они будут совершенно правы. Потому что, на взгляд экспертов, не все свитера из прошлых сезонов заслуживают того, чтобы продолжать выходить в них в свет.

К сожалению, фасоны свитеров, как и других вещей, со временем выходят из моды. А значит, пришло время использовать их в благотворительных целях, если вы не хотите предстать в образе ретро. Но огорчаться вовсе не стоит, потому что ощутить теплоту и мягкость уютного свитера можно, и подобрав ему модную альтернативу. Стилисты указывают на фасоны, которые лучше заменить на новые осенью 2023 года.

Длинный кардиган

Длинный кардиган отличает удобство и комфорт. Надевая его, мы как будто попадаем в его объятия. Однако стилисты считают, что он полностью скрывает фигуру, что, конечно, является большим минусом. Поэтому вместо длинного широкого кардигана предлагается отдать предпочтение приталенному изделию умеренной длины.

И тогда вы сможете создать шикарный образ, сочетая кардиган с верхом или даже платьем того же цвета, и выглядеть предстоящей осенью весьма изысканно и стильно.

Открытые плечи

Сегодня в моде платья и блузы с разного рода вырезами. Но вот что касается вырезов на плечах, то они в этом сезоне отнюдь не приветствуются. Это в полной мере касается и свитеров. Эти изделия с открытыми плечами непрактичны и не придают образу стильности.

Современная альтернатива этому устаревшему фасону – шикарный асимметричный свитер, который поможет создать оригинальный образ, но при этом ваши плечи будут защищены от холода.

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Свитер с хомутом

Платья с хомутом, как и атласные топы, смотрятся шикарно и роскошно. Однако этого нельзя сказать о свитерах с хомутом, которые сегодня кажутся громоздкими и являются устаревшими.

Если вы хотите добавить какую-то деталь в области выреза, наденьте шарф большого размера на свитер, чтобы выглядеть шикарнее. Особым шиком будет накинуть на плечи еще один свитер того же цвета, и завязать его узлом спереди.

Шакет

Шакет – рубашка-жакет, та самая рубашка бойфренда, шерстяная, мягкая и теплая. Какой бы уютной она ни была, ее модное время уже прошло. Еще несколько лет назад этот симбиоз свитера и куртки был настоящим хитом. Сегодня же шакет рассматривается как нечто громоздкое и непрезентабельное. Стилисты рекомендуют заменить его кожаной курткой или легким пальто.

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Свитер-кефаль

В течение многих лет этот фасон, подразумевающий укороченный подол спереди и удлиненный сзади, был весьма популярным. Эта деталь использовалась и в юбках, и в платьях, и в свитерах. Однако на сегодняшний день идея уже представляется устаревшей. Вместо свитера в стиле кефаль лучше выбрать многослойность. Например, надет пуловер поверх майки или рубашки поло.

Укороченный свитшот

По мнению стилистов, укороченная одежда выглядит стильно и никогда из моды не выйдет. Но свитшоты в этом плане являются исключением. Поскольку они оказались непрактичными, им пришлось покинуть модную линейку. По задумке дизайнеров, они были призваны внести изюминку в уличный стиль, но на поверку выяснилось, что выглядят они чересчур небрежно и при этом нефункциональны.

Поэтому эксперты советуют отложить в сторону короткий свитшот и вместо этого надеть либо свитер обычной длины с укороченным жилетом, либо два свитера разной длины. А можно выбрать свитер в паре с укороченным жакетом или пальто. Это придаст шика вашему образу благодаря сочетанию длинное-короткое, да и выглядеть вы будете изысканно, а не расхлябанно, в отличие от сочетания рубашки с коротким свитшотом.