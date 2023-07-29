“Есть много моментов, которые ощущаются иначе”: Юлия Ковальчук рассказала, как перенесла вторую беременность

Экс-солистка группы «Блестящие» певица Юлия Ковальчук огорошила общественность новостью о том, что недавно, в июле, родила второго ребенка. Никто даже не подозревал, что звезда находилась в положении.

Опытные конспираторы

Ковальчук и ее муж — певец Алексей Чумаков — те еще конспираторы. Они до сих пор ни разу не показали свою старшую дочь Амелию, которой скоро должно исполниться шесть лет. На редких фото девочку можно увидеть только со спины.

На сей раз Ковальчук с мужем мастерски скрывали скорое прибавление в семействе. И только когда вторая дочь появилась на свет, певица решила рассказать в своем микроблоге, как протекала ее вторая беременность.

Сложности

Первого ребенка артистка родила в 34 года, второго — в 40 лет. По мнению звезды, разница есть. Во время второй беременности было особенно тяжело на девятом месяце. По словам артистки, были те моменты, которые переносились тяжелее. А еще на седьмом месяце беременности у певицы воспалился седалищный нерв. Она испытывала адскую боль, но нашла в себе силы продолжать делать гимнастику, разминку, растяжку. В итоге через пару недель знаменитость почувствовала себя намного лучше.

Особые предпочтения

Певица призналась, что особых пристрастий в еде у нее не наблюдалось. Правда, иногда тянуло на бутерброды с сыром и маслом.

Из минусов — отечность. Артистка поделилась лайфхаком: чтобы не сталкиваться с подобным явлением, лучше не пить после семи вечера. В целом образ жизни во время беременности у Ковальчук не особо изменился. На протяжении всего периода вынашивания ребенка она не забывала о физической активности и каждый день 15 минут посвящала выполнению упражнений.

За первую беременность знаменитость набрала 13 килограммов, а за вторую — 14. Артистка призналась, что сейчас, после родов, у нее осталось 3 лишних килограмма. Однако она не торопится от них избавляться, поскольку считает, что организму нужно дать время на восстановление.

Советы подписчицам

На основании своего опыта Ковальчук дала совет всем своим подписчицам. Знаменитость порекомендовала отдать предпочтение естественным родам, поскольку этот момент дарит незабываемые воспоминания на всю жизнь. Интересно, что роды у певицы принимал тот же врач, что был и на первых. Также поблизости находился супруг знаменитости, поэтому она была в максимально комфортной обстановке.

Звезда также посоветовала не бежать сразу в тренажерный зал. По ее мнению, нужно прийти в себя после родов, а уже потом приводить в порядок фигуру.