 

В Рязанской области подросток умер после удара битой во время игры в лапту

29.07.2023, 17:00, Новости дня
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Школьник из Москвы приехал на каникулы в стрелковый центр спецподготовки в Рязанской области. Трагедия произошла еще в середине июля во время выезда к озеру Святое.

Парни начали играть в лапту, у ним присоединился волонтер по работе и присмотру за детьми ЦСП “Сова” — третьекурсник Рязанского колледжа электроники. Он случайно ударил 14-летнего подростка битой по голове.

С ушибом головного мозга пострадавшего увезли в реанимацию. Парень три недели был в реанимации, но спасти его не удалось.


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