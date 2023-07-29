В Рязанской области подросток умер после удара битой во время игры в лапту

Школьник из Москвы приехал на каникулы в стрелковый центр спецподготовки в Рязанской области. Трагедия произошла еще в середине июля во время выезда к озеру Святое.

Парни начали играть в лапту, у ним присоединился волонтер по работе и присмотру за детьми ЦСП “Сова” — третьекурсник Рязанского колледжа электроники. Он случайно ударил 14-летнего подростка битой по голове.

С ушибом головного мозга пострадавшего увезли в реанимацию. Парень три недели был в реанимации, но спасти его не удалось.