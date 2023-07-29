Мнение: В Конгрессе США изучают свидетельства контактов с инопланетянами

Помните, на закате СССР была Ванга, потом Чумак и Кашпировский пошли? Газетки всякие с описанием контактов шестого рода, горное мумиё, акупунктура… В современных США тоже увлеклись эзотерикой, экстрасенсорикой и экстратеррестиалами. Конгресс сейчас вполне официально допрашивает сотрудника спецслужб, и тот откровенно отвечает — да, всё верно, инопланетяне существуют, спецслужбы США фиксируют внеземную активность с 1930-х.

Цитирую из письма читателя:

В Конгрессе США выступил Дэвид Граш — военнослужащий, который рассказал, что они информацию об НЛО скрывают (ссылка).

Такие люди время от времени появляются в прессе, это не новость, но Дэвид Граш первый, кто начал бить тревогу не в прессе, а по официальным каналам. Плюс у него прекрасный послужной список. Плюс для него это не хобби, искать инопланетян было его главной служебной обязанностью, и, к несчастью для его руководства, он их якобы нашел.

У слушаний в Конгрессе есть юридическая особенность. Он дал показания под присягой. Если окажется, что Граш соврал, он, скорее всего, сядет.

Слушания были открытыми, с трансляцией. На часть вопросов Граш отказался отвечать, потому что у него был высший допуск секретности, и любой ответ будет нарушением правил. Возможно, теперь будут проведены закрытые слушания, куда попадут лишь конгрессмены с допуском.

Кратко его показания таковы:

Инопланетяне есть, и США с переменным успехом пытается заниматься реверс-инжинирингом их технологий. У США есть био-образцы инопланетных пилотов (непонятно, части тканей или чего). Живых нет.

Граш знает имена тех, кто этим занимается непосредственно и готов их передать члену Конгресса с допуском после слушания, список готов.

Те, кто сидели рядом с Грашем (Райан Грейвс и Дэвид Фравор) были военные пилоты, имевшие личный контакт в небе, зафиксированный многочисленными радарами (а не только глазами пилота, который лишь человек, и мог увидеть галлюцинацию).

Конгресс больше всего заинтересовался практикой self-funding, когда подрядчику осознанно переплачивают за чуть менее секретный проект, а он по согласованию тратит излишки на суперсекретные исследования.

Будет забавно, если в итоге выяснится, что никаких инопланетян, конечно, нет, а есть лишь коррупционные схемы, которые, к ужасу их участников, встретились с легендой про НЛО и породили монстра.

Вот что я думаю по этому поводу.

Первое. Инопланетян нет. То есть, может быть, и есть, ибо в одной только нашей галактике 400 млрд звёзд, а планет, вероятно, ещё на порядок больше. Но их нет в том смысле, в котором нам их показывают в комиксах.

Моя логика такая. Несколько веков назад технологический прогресс резко ускорился. Паровой двигатель, железная дорога, автомобиль, самолёт, компьютер, ракета, интернет… Сейчас обычная человеческая наука также продолжает развиваться с невероятной скоростью, того и гляди мазь от лысины изобретём. Если не через 20 лет, так значит через 200, а если не через 200, так значит через 2000 лет человечество наверняка выйдет в технологическую сингулярность, на совершенно новый этап своего развития, бесконечно опережающий нынешний. И так как возраст Вселенной составляет 14 млрд лет, то все инопланетные цивилизации можно грубо разделить на два типа:

А. Не доросли ещё даже до парового двигателя.

Б. Превосходят человечество в той же степени, в которой мы превосходим обезьян.

Таким образом, было бы наивно предполагать, что инопланетяне будут исследовать нас каким-то понятным способом — спускаясь на Землю в двухместной тарелке, похищая курьера Джона из Калифорнии и засовывая ему в задницу зонд. Даже если инопланетные цивилизации существуют в том виде, который позволяет нам с ними взаимодействовать на одном уровне, мы наверняка сильно разнесены с такими цивилизациями во времени и пространстве — на миллионы календарных и на тысячи световых лет.

Впрочем, вышесказанное — моё предположение, с которым можно поспорить, если начать занудничать, играть вероятностями и делать смелые спекуляции. Сойдёмся на том, что пока что отсутствие на Земле инопланетян формата Стар Трека представляется вполне объяснимым.

Дальше, второе. Как уверяют врачи, вокруг нас очень много недообследованных людей. Некоторым из них нужна квалифицированная помощь, другие относительно безобидны: ведут себя нормально, но в свободное от работы время в инопланетян, в народную медицину или, допустим, в марксизм. Рефлексировать в школах не учат, так что у многих зыбкие гипотезы постепенно перерастают в фанатичную убеждённость, на которую наслаиваются уже и ложные воспоминания, и готовность врать в мелочах ради «в целом верной» идеи.

Американский военный, который внешне выглядит здоровым и убедительным, но при этом с риском для свободы и карьеры рассказывает про инопланетян, меня не удивляет вообще. Зайдите в любой автобус на улице любого города: там у каждого второго пассажира будет похожий завихрон в мозгах. Громче всех, кстати, свистит флягой не аудитория Рен-ТВ, а аудитория Дудя и Дробышевского. Так как на полном серьёзе считает себя умной, рациональной, никаким заблуждениям не подверженной. (На всякий случай: я сейчас ничего плохого не хочу сказать ни про Рен-ТВ, ни про Дробышевского, ни даже про Дудя. Просто указываю, что «образованная» аудитория из «агностиков», как они ошибочно сами себя определяют, зачастую демонстрирует прямо-таки чудеса дремучего мракобесия).

Самое очевидное для меня объяснение удивительным историям Дэвида Грэша — его неполная адекватность. Полагаю, элементарная проверка покажет, что мистер Грэш выдал свои фантазии за реальность.

Третье. Ещё лет 10 назад ходили разговоры, что США могут инсценировать контакт с инопланетянами, чтобы заработать политических очков. Как извлечь из «контакта» выгоду, понятно: можно или пытаться диктовать свою волю человечеству, ссылаясь на чешуйчатых друзей с Нибиру, или заполучить под тем же соусом часть голосов простоватых американцев. Схема сомнительная, да и предвыборная кампания в США ещё как следует не началась, однако от современной деградирующей Америки всего можно ждать.

Впрочем, вот мой прогноз на развитие событий — в отличие от прогнозов по курсу доллара и ходу спецоперации, сейчас ситуация выглядит настолько очевидной, что ошибиться сложно.

С вероятностью в 98% вся эта история с Дэвидом Грэшем закончится ничем. Никаких инопланетян не найдут, никаких инопланетных технологий не покажут. Максимум — снимут кого-нибудь с должности за растрату бюджетных денег на всякую ерунду. На том всё и затихнет.