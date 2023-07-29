Square Enix обещает выпускать больше игр для Xbox

Японский издатель Square Enix планирует существенно расширить свое присутствие на игровом рынке консолей Xbox. Об этом пишет издание Pure Xbox, ссылаясь на слова генерального директора компании Такаси Кирю, сказанные на фестивале Final Fantasy XIV Fan Fest 2023 в Лас-Вегасе.

На мероприятии Final Fantasy XIV Fan Fest 2023 в Лас-Вегасе присутствовали как глава Xbox Фил Спенсер, так и руководитель Square Enix Такаси Кирю. Во время своих выступлений на одной из панелей, топ-менеджеры обменялись комплиментами и позитивными оценками друг о друге. Кирю отметил, что благодаря стараниям Фила Спенсера Final Fantasy XIV смогла увидеть свет на платформе Xbox.

Однако самой интересной новостью стало обещание Кирю выпускать больше игр Square Enix для Xbox. Он заверил Спенсера и всех посетителей мероприятия в том, что компания будет активно развивать сотрудничество с главой Xbox, чтобы радовать пользователей консоли качественными проектами.

В свою очередь Фил Спенсер выразил благодарность и уважение Square Enix за ее заботу о игроках, отметив, что такая позиция схожа с философией Xbox, что позволяет им находить общий язык и сотрудничать на благо геймеров.

Напомним, что релиз Final Fantasy XIV на Xbox Series X и S запланирован на весну 2024 года, и, судя по обещаниям Square Enix, он может стать лишь одним из множества грядущих проектов, которые игроки с нетерпением будут ждать