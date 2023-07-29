 

OnePlus 12 получит беспроводную зарядку на 50 Вт и мощный аккумулятор

29.07.2023, 16:10, Разное
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Флагманский смартфон OnePlus 12 обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных технологий. По информации, опубликованной китайским инсайдером под псевдонимом Digital Chat Station в социальной сети Weibo, новый смартфон будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт. Это означает, что пользователи смогут забыть о лишних проводах и быстро заряжать свои устройства.

Кроме того, OnePlus 12 будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, что позволит ему прослужить долгое время без подзарядки. При этом для тех, кому необходимо срочно зарядить свой смартфон, будет доступна проводная зарядка мощностью до 100 Вт.

Особое внимание уделено также разработке смартфона в соответствии с требованиями Universal Fast Charging Standart (UFCS). Этот стандарт, принятый в 2022 году крупными компаниями Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, и обеспечивающий совместимость зарядных устройств и цепей питания в смартфонах, что сделает зарядку устройства еще более удобной и эффективной.

Согласно утечкам, OnePlus 12 будет оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что обеспечит плавную и качественную картинку при использовании устройства. В девайсе установят мощный процессор Snapdragon 8 Gen3, о котором пока мало известно, а также внушительный объем оперативной памяти – 16 ГБ типа LPDDR5X.

Предполагается, что официальный релиз смартфона OnePlus 12 на рынке Китая состоится в конце декабря 2023 года.


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