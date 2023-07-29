“Люблю сама себе покупать украшения”: Слава об отношении к “ювелирке” и воссоединении с мужем

У певицы Славы очевидно началась белая полоса. Весной этого года она впервые стала бабушкой: старшая дочь артистки родила сына. А недавно стало известно о том, что исполнительница хита «Одиночество» сумела наладить личную жизнь.

О воссоединении с мужем

С бизнесменом Анатолием Данилицким певица еще с середины нулевых. Они вместе прожили порядка 20 лет, родили дочь Антонину, но так и не узаконили отношения. Слава признавалась, что избранник уже много раз делал ей предложение руки и сердца: это она не хотела в ЗАГС.

В конце прошлого года певица объявила о расставании с гражданским супругом. Вдаваться в подробности разрыва не стала, но отметила, что бывший ее жестко предал. Данилицкий же сообщил, что берет вину за произошедшее на себя и хочет воссоединиться с любимой.

Прошло чуть больше, чем полгода — и Слава объявила, что вернулась к бывшему. Он уже сделал ей предложение: 28-е по счету. Но артистка отмечает, что им «и так хорошо». По ее словам, все в их отношениях так же прекрасно, как и было раньше. В честь перемирия и воссоединения супруг подарил певице дорогое украшение. Только Слава решила пока не показывать презент широкой аудитории, посчитав это неуместным.

О приобретении недвижимости

Слава признается, что ей всегда нравилась советская архитектура: особенно «сталинки» в центре российской столицы. А еще она мечтала о своей уютной квартире с видом на водоем.

Звезде представилась возможность объединить эти два желания. Теперь она является владелицей элитной недвижимости в центре Москвы: с видом на реку и на «сталинки». Сейчас артистка копит деньги на то, чтобы сделать в квартире ремонт.

Об отношении к “ювелирке”

Слава признается, что ей не нравится носить ювелирные украшения на публике, в обществе. При этом артистке нравится покупать себе самой такие изделия. Однажды знаменитость приобрела себе большое рубиновое кольцо, но очень быстро его потеряла. Слава предполагает, что перед мытьем рук в уборной сняла украшение, положила его на умывальник, а потом, видимо, ушла, забыв надеть обратно. Артистка считает, что кольцо взял кто-то из персонала, и теперь не исключено, что та уборщица живет на Мальдивах.

О подарках

Славу можно назвать щедрым человеком. Она тратит деньги не только на себя, но также и дарит ценные подарки близким. Например, всем своим родственникам артистка купила по машине и квартире. Также у певицы в планах приобрести отдельный дом для зятя и дочери.

Свои подругам она дарит косметику, а также абонементы в тренажерные залы. Духи Слава никому не дарит.

О новой песне

Недавно Слава презентовала новую композицию «Ты услышишь меня». Артистка признается, что эта песня лежала года четыре без дела. Морально певица не готова была ее исполнять, поэтому откладывала премьеру на потом.

По словам Славы, песня посвящена тем людям (особенно близким), которые от нас ушли. Артистка призналась, что в период пандемии умерла ее мама, и это было большой трагедией. По мнению знаменитости, сейчас ее песня как никогда актуальна. В композиции также есть тема патриотизма, поэтому Слава надеется на то, что трек понравится многим слушателям.